مشاهدة قياسية لفيديو تقديم شباب الأهلي لبيزيرا





حقق فيديو نادي شباب الأهلي لتقديم لاعبه الجديد خوان ألفينا بيزيرا، البالغ من العمر 23 عاماً، والمنشور عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة "إكس"، مشاهدة قياسية من قبل جماهير "الفرسان" ونادي الزمالك القادم منه اللاعب البرازيلي.

وتجاوز عدد مشاهدي الفيديو 150 ألف مشاهد بعد ساعات قليلة من نشر إعلان انتقال اللاعب إلى صفوف "الفرسان" لتعزيز صفوفه خلال المرحلة المقبلة، في صفقة تضيف خياراً هجومياً جديداً إلى تشكيلة الفريق.

وأوضح فيديو شباب الأهلي قصة مبسطة عن رحلة انتقال بيزيرا، ووداعه الرسمي لقميص فريقه السابق الزمالك ليبدأ مرحلة جديدة من حياته الرياضية بعد أسابيع من المفاوضات بين شباب الأهلي والزمالك، إذ بدأ "الفرسان" تحركاتهم لضم اللاعب بعرض قدم في يوليو الماضي، قبل أن تتواصل المفاوضات حول المقابل المالي وشروط الانتقال، وصولاً إلى الاتفاق النهائي والإعلان الرسمي عن الصفقة.