شباب الأهلي يضم البرازيلي بيزيرا من الزمالك





أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم تعاقدها مع البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، البالغ من العمر 23 عاماً، قادماً من نادي الزمالك المصري، لتعزيز صفوف "الفرسان" خلال المرحلة المقبلة، في صفقة تضيف خياراً هجومياً جديداً إلى تشكيلة الفريق.

ويأتي انضمام بيزيرا بعد أسابيع من المفاوضات بين شباب الأهلي والزمالك، إذ بدأ النادي الإماراتي تحركاته الرسمية لضم اللاعب بعرض قدم في يوليو الماضي، قبل أن تتواصل المفاوضات حول المقابل المالي وشروط الانتقال، وصولاً إلى الاتفاق النهائي والإعلان الرسمي عن الصفقة.

ويملك بيزيرا خبرة جيدة رغم صغر سنه، بعدما خاض تجربة احترافية في أوروبا مع أوليكساندريا الأوكراني قبل انتقاله إلى الزمالك في صيف 2025، حيث أصبح أحد العناصر الهجومية في الفريق المصري.

وخلال موسم 2025-2026 شارك بيزيرا مع الزمالك في مختلف المسابقات، وقدم أرقاماً لافتة هجومياً، إذ سجل 6 أهداف، وصنع 9 أخرى في 42 مباراة، وفق بيانات إحصاء منشورة، بينما تشير بيانات تفصيلية أخرى إلى تسجيله 3 أهداف، وصناعة 5 في الدوري المصري، إلى جانب مساهماته القارية والمحلية.

وعلى المستوى القاري كان بيزيرا حاضراً مع الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأسهم في مشوار الفريق بالبطولة التي وصل فيها إلى مراحلها الأخيرة، ما منحه خبرة إضافية في المنافسات ذات الطابع القاري والضغوط الجماهيرية الكبيرة.

ويتميز اللاعب البرازيلي بالقدرة على شغل أكثر من مركز في الخط الأمامي، مع ميل واضح للعب على الجناح الأيمن، إلى جانب قدرته على التحرك في المساحات وصناعة الفرص، وهي عناصر تمنح الجهاز الفني لشباب الأهلي حلاً هجومياً إضافياً.

وتشير تقارير صحفية مصرية إلى أن المفاوضات شهدت مطالب مالية متدرجة من جانب الزمالك، قبل التوصل إلى اتفاق انتقال نهائي، بعدما كان النادي المصري قد حدد في مرحلة سابقة مبلغ 6 ملايين دولار صافياً، ثم ظهرت لاحقاً تفاصيل أخرى بشأن صيغة السداد، ونسبة إعادة البيع، ولم يعلن شباب الأهلي في بيانه الرسمي قيمة الصفقة.

ويأتي وصول بيزيرا في وقت يسعى فيه شباب الأهلي إلى تعزيز خياراته الهجومية والاستمرار في المنافسة على أكثر من جبهة، محلياً وقارياً، ليشكل اللاعب البرازيلي إضافة جديدة إلى مشروع "الفرسان" في الموسم الحالي.

وبإتمام الصفقة ينتقل بيزيرا إلى تجربة جديدة في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما خاض الموسم الماضي في الدوري المصري والبطولات الأفريقية، ليبدأ فصلاً جديداً في مسيرته الاحترافية من بوابة شباب الأهلي.