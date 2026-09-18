شراكة ناجحة ومستمرة لشباب الأهلي

أعلن نادي شباب الأهلي، وشركة ماي دبي لمياه الشرب المعبأة، المملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن استمرار الشراكة الناجحة التي تجمع الطرفين، بتجديد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، حيث تقرر أن تستمر الشركة بصفة الراعي الذهبي الرسمي لمياه الشرب للنادي للموسم الرياضي المقبل.

وجرت مراسم التوقيع بحضور معالي خليفة سعيد سليمان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، ومعالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة «ماي دبي»، واللواء طلال الشنقيطي، رئيس شركة كرة القدم في نادي شباب الأهلي، والمهندس وليد بن سلمان، نائب رئيس مجلس إدارة «ماي دبي»، وأبراهام كاه، الرئيس التنفيذي للشركة، وخالد الزاهد، المدير الإداري في نادي شباب الأهلي، إضافة إلى اللاعبين فيدريكو كارتابيا ونيمانيا ماكسيموفيتش.

ويأتي تجديد هذه الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين استمراراً للعلاقة القوية التي تجمع نادي شباب الأهلي وماي دبي التي تعتبر شركة وطنية رائدة، لها إسهام ملموس في المبادرات الوطنية في الدولة.

وثمّن نادي شباب الأهلي الدور الكبير لشركة ماي دبي كشريك استراتيجي وحرصها على مواصلة دعم القطاع الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفريق شباب الأهلي على وجه التحديد، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وفي إطار تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة.