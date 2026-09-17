ناصر التميمي ينضم إلى مجلس إدارة دبي يونايتد

أعلن نادي دبي يونايتد انضمام الدكتور ناصر التميمي إلى مجلس إدارته، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومته الإدارية والاستفادة من خبرات واحدة من الشخصيات الرياضية الإماراتية التي تمتلك حضوراً على المستويين المحلي والدولي.

ويشغل التميمي عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية، ويرأس اللجنة الفنية فيها، إلى جانب منصبه نائباً لرئيس اتحاد الإمارات للجودو، ويتمتع بخبرة تتجاوز عقدين في مجال الإدارة الرياضية والعمل في المؤسسات والهيئات الرياضية.

وأكد دبي يونايتد أن انضمام التميمي إلى مجلس الإدارة يأتي ضمن توجه النادي نحو تدعيم منظومته المؤسسية بكفاءات تمتلك الخبرة والتجربة والعلاقات الدولية، بما يخدم خططه وطموحاته خلال المرحلة المقبلة.

ويمثل تعيين التميمي إضافة جديدة إلى الهيكل الإداري لدبي يونايتد، بالتزامن مع مرحلة مهمة في مسيرة النادي الذي يخوض موسمه الأول في دوري أدنوك للمحترفين، ويسعى إلى ترسيخ حضوره على الساحة الكروية الإماراتية، بالتوازي مع تطوير هياكله الإدارية والفنية.

ويعول النادي على الخبرات المتراكمة للتميمي في العمل الرياضي، خصوصاً في مجالات التخطيط والإدارة والعلاقات مع المؤسسات الرياضية المحلية والدولية، لدعم مسيرة دبي يونايتد ومشاريعه المستقبلية.