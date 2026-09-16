النصر يلبي رغبة ميلوش ويضم لوكا

قرر النصر إعادة قيد لاعبه وكابتن الفريق السابق، الصربي لوكا ميليفوييفيتش (35 عاماً)، بناءً على رغبة المدرب ميلوش ميلوييفيتش وسيكون بديلاً للمدافع النرويجي ماريوس هويبراتين، الذي سيكتفي بالمشاركة مع النصر في دوري أبطال الخليج فقط.

وخاض لوكا 22 مباراة مع «العميد» في الموسم الماضي في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، وكان أحد اللاعبين الأساسيين في تشكيلة المدرب السابق سلافيسا يوكانوفيتش، وساهم في 8 أهداف بتسجيله لـ 5 وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وحافظ الدولي الصربي على تدريباته بشكل فردي طوال فترة ابتعاده عن المنافسات منذ مغادرته النصر يونيو الماضي، وهو في حالة بدنية جيدة، لكنه سيحتاج إلى بعض الوقت لاستعادة إيقاع المباريات.