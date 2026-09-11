علي سالمين: المهاجم الصريح لكلباء صنع الفارق

نجح كلباء في وضع حد لانتظار الانتصار الأول في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما عاد من ملعب راشد بن سعيد بفوز ثمين على مضيفه عجمان، في الجولة الخامسة بنتيجة 3-2، ليحصد أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، في مباراة كشفت عن تحسن واضح في الفاعلية الهجومية، مقابل استمرار الحاجة إلى المزيد من العمل على الصعيد الدفاعي.

وأكد علي سالمين، لاعب كلباء، أن وجود المهاجم الصريح شكّل أحد أبرز الفوارق التي قادت فريقه إلى تحقيق الفوز، مشيراً إلى أن استغلال الفرص كان عاملاً حاسماً في حسم المباراة.

وقال: «الحمد لله على هذا الفوز، وأول ثلاث نقاط لنا، ومثلما قلت في الجولة السابقة، يجب أن نستمر في العمل، واليوم شاهدنا كيف أفادنا وجود المهاجم، وكان استغلال الفرص أحد أهم العوامل التي صنعت الفارق».

وأضاف: «في الشوط الأول أتيحت لنا فرص، واستغللناها ونجحنا في تثبيت تقدمنا، لكن ما زال علينا التحسن في الحالة الدفاعية، خصوصاً أننا تقدمنا بهدفين دون مقابل، ثم استقبلنا هدفاً في نهاية الشوط الأول».

وشدد سالمين على أن العمل سيستمر خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير مستوى الفريق، قائلاً: «سنواصل العمل، ونحاول تحسين الأداء أكثر وأكثر».

وعن استمرار معاناة كلباء دفاعياً، أوضح سالمين أن الفريق مطالب بالجمع بين الفاعلية الهجومية والصلابة الدفاعية، وقال: «مثلما ذكرت، وجود المهاجم هو الذي صنع الفارق معنا اليوم، لكن الحالة الدفاعية تحتاج إلى مزيد من التحسن».

وتابع: «استقبلنا هدفين اليوم، وعلينا تقليل الأخطاء التي حدثت في المباراة. مثلما تستغل أنت الفرص، فإن الفريق المنافس سيستغلها أيضاً ويسجل في مرماك، لذلك نريد تفادي هذه الأخطاء، ومضاعفة قوتنا في الهجوم، وفي الوقت نفسه تكثيف العمل والقوة في الجانب الدفاعي».

وفي المقابل، وصف علي الحوسني، حارس عجمان وقائد الفريق، الخسارة بأنها «مؤلمة»، مؤكداً أن لاعبي عجمان كانوا يتطلعون إلى استثمار المباراة لمواصلة النتائج الإيجابية والتقدم إلى المركز الثالث.

وقال الحوسني: «مبروك لكلباء، وهارد لك لنا، واليوم كانت خسارة مؤلمة بصراحة، ولو حققنا الفوز لكنا سنصل إلى المركز الثالث، وكان هذا أحد الأهداف التي كنا نطمح إليها كلاعبين».

وأضاف: «لكننا كلاعبين نتحمل مسؤولية ما حدث في المباراة، وإن شاء الله نستغل فترة التوقف ونظهر بصورة طيبة، ونعمل على تحقيق نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة».

وتحدث الحوسني عن تأثير البداية الصعبة على فريقه، خصوصاً بعد استقبال هدفين في الشوط الأول، قبل أن ينجح عجمان في تقليص الفارق، موضحاً أن الفريق حاول العودة إلى المباراة، لكنه دفع ثمن تأخره.

وقال: «حاولنا العودة إلى المباراة، لكننا عدنا متأخرين، وحاولنا تسجيل الهدف الثالث، إلا أن الحظ لم يحالفنا، خصوصاً في الدقائق الأخيرة من المباراة».

وختم قائد عجمان: «الأخطاء واردة في كرة القدم، والمدرب سيستغل فترة التوقف لمحاولة معالجة الأخطاء، والعمل على تصحيحها خلال الفترة المقبلة».