كلباء يهزم عجمان ويحقق فوزه الأول في دوري المحترفين

عاد كلباء من استاد راشد بن سعيد بانتصاره الأول في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما تفوق على مضيفه عجمان 3-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة، ليحصد «النمور» ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيدهم إلى 4 نقاط، ليتقدموا إلى المركز العاشر، فيما تجمد رصيد عجمان عند 9 نقاط في المركز السابع.

وسجل أهداف كلباء بنجامين تيتيه وكارلوس فيلهو وأنتونيو نيتو في الدقائق 25 و42 و67، وسجل لعجمان وليد أزارو وليذييري سيلفا في الدقيقتين 2 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و81.

وجاءت بداية المباراة متكافئة، وتبادل الفريقان الهجمات في ظل يقظة واضحة من حارسي المرمى، قبل أن ينجح كلباء في كسر حالة التعادل عند الدقيقة 25، وجاء الهدف من كرة عرضية ساقطة خلف دفاع عجمان، تعامل معها بنجامين تيتيه بأريحية، مستفيداً من غياب الرقابة الدفاعية، ليحولها برأسه إلى شباك الحارس علي الحوسني، معلناً تقدم كلباء بهدف أول، وهو أول هدف للفريق من ضربة رأسية في الموسم الحالي.

ولم يتراجع كلباء بعد الهدف، بل واصل استغلال المساحات في دفاع أصحاب الأرض، وركز على الاختراق من الجهة اليمنى، حتى جاءت الدقيقة 42 لتشهد الهدف الثاني من هجمة منظمة، وصلت فيها كرة عرضية مثالية داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها كارلوس فيلهو بقوة، وأودعها برأسه في الشباك، ليضاعف تقدم «النمور» ويضع عجمان تحت ضغط أكبر.

ورفض عجمان إنهاء الشوط الأول متأخراً بهدفين، ونجح في تقليص الفارق خلال الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، وجاء الهدف من ركلة حرة نفذت بكرة ساقطة داخل منطقة جزاء كلباء، ارتقى لها وليد أزارو، وحولها برأسه إلى الشباك، ليمنح فريقه هدفاً أعاد المباراة إلى نقطة أكثر إثارة.

وتواصل الأداء القوي من الفريقين في الشوط الثاني حتى تمكن أنتونيو نيتو، من تسجيل الهدف الثالث لكلباء في الدقيقة 67، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ورد قائم مرمى كلباء تسديدة قوية من سيكو بابا في الدقيقة 71، وتدخلت تقنية الفيديو لإلغاء ركلة جزاء احتسبت لأصحاب الأرض في الدقيقة 72، قبل أن يسجل ليذييري سيلفا، الهدف الثاني لعجمان في الدقيقة 81، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن لم يسعف الوقت المتبقي عجمان من خسارة ثلاثة نقاط مهمة على أرضه في صراع الاستقرار في منطقة الأمان.