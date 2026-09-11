الظفرة يقلب الطاولة على حتا

حول الظفرة تأخره بهدف في الشوط الأول أمام مضيفه حتا إلى فوز 2-1 بنهاية المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة على ملعب استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، لحساب الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، وبذلك يضع فارس الغربية أول 3 نقاط في رصيده ويقفز للمركز 11، بينما تجمد رصيد حتا في 3 نقاط وتراجع إلى المركز 12.

تقدم حتا بهدف عكسي بعد أن اصطدمت الكرة برأس حارس الظفرة أمجد السيد وولجت الشباك (ق 24)، وعاد الظفرة في الشوط الثاني ليسجل هدفين عن طريق روستاند دجوه (ق 57)، وكريم البركاوي (ق 84).

وشهد الشوط الأول حالة تحكيمية مثيرة للجدل، احتج عليها لاعبو الظفرة بعد أن ألغى الحكم ركلة جزاء لصالحهم بالتزامن مع نجاح لاعب الفريق في إيداع الكرة داخل الشباك، وبعد لجوء الحكم لتقنية الفيديو ثبت عدم صحة ركلة الجزاء ليمتثل لبروتوكول (الفار) الذي يقضي باستئناف اللعب عبر إسقاط الكرة دون احتساب الهدف أو الركلة، نظراً لكون الصافرة قد سبقت دخول الكرة للمرمى وأوقفت اللعب قانوناً.

وعادت تقنية الفيديو لتتدخل مرة أخرى، ولكن هذه المرة ضد حتا، لتثبت دخولاً متهوراً للاعب طحنون الزعابي، ضد لاعب الظفرة ليطرد بالحمراء، ويكمل حتا المباراة بعشرة لاعبين، وهو ما حدا بمدربي الفريقين لإجراء تغييرات في صفوف فريقيهما، فالظفرة دفع بعناصر هجومية لتنشيط الفاعلية في المنطقة الأمامية بدخول كريم بركاوي وباوزير، وبالمقابل عمد مدرب حتا لتأمين المنطقة الخلفية ودفع بخوان كارمون، وضغط الظفرة حتى أثمرت جهوده تسجيل هدفين، ليفوز بهدفين لهدف.