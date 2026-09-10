الوصل يفرض التعادل على مضيفه العين

فرض الوصل على مضيفه العين نتيجة التعادل 2-2 مساء الخميس على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع العين رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع الوصل رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع، وبينما عاد الوصل بنقطة ثمينة من ملعب المتصدر حافظ العين على سجله خالياً من الهزيمة للمباراة 38 على التوالي. سجل عبد الكريم تراوري ولازارو، وسجل للوصل خمينيز ومهدي طارمي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بعد تبادلٍ للسيطرة الميدانية والمحاولات الهجومية التي غابت عنها الخطورة الحقيقية، باستثناء لقطتي الهدفين، إذ نجح العين في أخذ زمام المبادرة بالتسجيل، قبل أن يرد الوصل سريعاً بهدف التعادل بعد خمس دقائق فقط، لتمر الدقائق المتبقية دون تغيير في النتيجة، وفي الشوط الثاني كان الوصل هو المبادر بالتسجيل ليتقدم بهدفين مقابل هدف بعد جملة تكتيكية رائعة انتهت عند مهدي طارمي الذي حول الكرة برأسه في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى خالد عيسى، قبل أن يعود العين بالتعادل، وبعدها مارس ضغطاً متواصلاً على مرمى الوصل بحثاً عن التقدم، لكن الأخير واجه ذلك باستبسال دفاعي ويقظة لافتة من حارس المرمى الذي أنقذ مرماه من ثلاث فرص محققة، وبقيت النتيجة على ما هي عليه حتى انتهاء المباراة.