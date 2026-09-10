بالفيديو.. جماهير شباب الأهلي تُطلق صافرات الغضب بعد التعادل مع يونايتد

أعربت جماهير شباب الأهلي عن غضبها من أداء فريقها عقب تعادله مع دبي يونايتد 1-1، مساء الخميس، ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، معتبرة أن المستوى لا يعكس طموحات النادي ولا حجم الدعم الجماهيري.

وحمّل مشجعون الإدارة جانباً كبيراً من مسؤولية التراجع، منتقدين ما وصفوه بعدم تلبية احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم التحذيرات المتكررة من وجود نواقص في التشكيلة.

وقال أحد المشجعين: «الفريق واضح أن فيه نقصاً واحتياجات، ما وفرّوها»، مضيفاً أن الجماهير «موجودة وتشجع، لكن لا نرى لاعبين يقدّرون الجمهور ولا إدارة تقدّر الجمهور وتأتي بصفقات».

وأبدى آخرون خشيتهم استمرار المستوى الحالي، معتبرين أن الفريق قد يفقد حتى المركز الثاني، بعدما اعتاد في المواسم الأربعة الأخيرة المنافسة على القمة. وأضاف أحد المشجعين: «على هذا المستوى، حتى المركز الثاني يروح علينا».



