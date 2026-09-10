بالفيديو.. مدرب شباب الأهلي يعتذر عن هدف التعادل في شباك يونايتد

أكد البرازيلي أندريه جاردين، مدرب شباب الأهلي، أن فريقه لم يستغل أفضليته في الشوط الأول خلال تعادله مع دبي يونايتد بهدف لمثله مساء اليوم لحساب الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن هدف فريقه جاء بطريقة لا تتوافق مع عاداته.

وقال جاردين: كانت مباراة صعبة كما كنا نتوقع، ولم نستغل الأفضلية التي حصلنا عليها في الشوط الأول، كما ارتكبنا خطأ قبل أن نستقبل الهدف.

وأضاف بشأن ركلة الجزاء: أتضامن مع الفريق الخصم في هذه اللقطة، لأن الفريقين كانا يعتقدان أن الحكم سيعلن إشارة استراحة التبريد، لكن لم يفعل، بل خرجت الكرة لصالحهم خارج الملعب. وتابع: «أعتذر عن تسجيل الهدف بهذه الطريقة، فهذا ليس من عاداتنا».

وأوضح جاردين أن غياب حمد المقبالي عن قائمة شباب الأهلي أمام يونايتد كان بسبب المرض، ولا علاقة له بمستواه في المباراة الماضية أمام الجزيرة.



