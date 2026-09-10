يونايتد يعرقل شباب الأهلي

خرج يونايتد بتعادل ثمين أمام شباب الأهلي 1 - 1 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، الخميس، لحساب الجولة الخامسة من دوري ادنوك للمحترفين على استاد آل مكتوم بدبي، سجل هدف يونايتد اللاعب المتألق مهدي موهوب في الدقيقة 58 وعادل سعيد عزت النتيجة لشباب الأهلي من ركلة جزاء.

جاءت مجريات المباراة مختلفة عن توقعات شباب الأهلي وجماهيره، حيث واجه صعوبة في تخطي يونايتد الذي لعب بتوازن وثقة طيلة 90 دقيقة، وكان قريبا من خطف الفوز قبل أن يكتفي بالتعادل ويرفع رصيده إلى 7 نقاط مقابل 10 لشباب الأهلي الذي واصل نزيف النقاط في سباق المنافسة على اللقب.

حاول شباب الأهلي فرض سيطرته من البداية إلا أنه اصطدم بفريق منظم، اعتمد على غلق المساحات ولعب الكرات القصيرة، ما شكل عبئا إضافيا على شباب الأهلي للوصول إلى مرماه، مع مرور الوقت ضغط شباب الأهلي لكن محاولاته لم تشكل خطرا حقيقيا على دفاع يونايتد.

في الشوط الثاني، نزل شباب الأهلي بثقله إلى الهجوم، الأمر الذي استغله يونايتد على نحو مثالي للعب الهجمات المرتدة التي أثمرت إحداها هدف بواسطة موهوب.

واصل شباب الأهلي لعبه الهجومي وحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة سردار أزمون ونجح في تحويلها سعيد عزت إلى هدف التعادل في الدقيقة 74.