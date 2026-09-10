عجمان وكلباء.. البحث عن تعزيز الأمان في الدوري وخطوة الفوز الأول



يستضيف عجمان نظيره كلباء عند الساعة الثامنة والربع مساء الجمعة، على استاد راشد بن سعيد، في مواجهة تجمع بين طموح أصحاب الأرض لمواصلة الانطلاقة القوية، ورغبة الضيوف في كسر دوامة النتائج السلبية، ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وتبدو حسابات الفريقين متباينة بوضوح قبل صافرة البداية، بعدما جمع عجمان 9 نقاط خلال الجولات الأربع الماضية، ليحتل المركز السادس، ويسعى إلى تعزيز الأمان بفوز رابع، في حين لم يحصد كلباء سوى نقطة واحدة وضعته في المركز الثاني عشر، وسط ضغوط متزايدة من جماهيره على الإدارة واللاعبين والجهاز الفني، بحثاً عن بداية جديدة تعيد الفريق إلى طريق الانتصارات.



ولا يختلف التاريخ كثيراً عن واقع الفريقين الحالي، وإن كانت الأفضلية تميل بشكل طفيف لمصلحة عجمان، الذي حقق 8 انتصارات في المواجهات السابقة، مقابل 7 انتصارات لكلباء، بينما انتهت مباراتان بالتعادل، وعلى مستوى الأهداف، سجل عجمان 35 هدفاً في تلك المواجهات، مقابل 27 هدفاً لكلباء، ما يعكس تقارباً نسبياً في المواجهات المباشرة، رغم اختلاف وضع الفريقين مع انطلاق الموسم الحالي.



وأكد جوران، مدرب عجمان، جاهزية فريقه للمواجهة، مشدداً على أهمية المساندة الجماهيرية في رحلة البحث عن نتيجة إيجابية، وقال: «لدينا مباراة مهمة ضد خصم قوي، لكننا جاهزون وفي أفضل حالاتنا المعنوية، ونتطلع إلى دعم جماهيرنا لتحقيق نتيجة إيجابية، كلباء فريق قوي، وعلينا أن نقدم أمامه أفضل ما لدينا لتحقيق نتيجة إيجابية».



وشدد على أن عجمان يأمل أن يستثمر الحالة المعنوية الجيدة التي يعيشها الفريق، وأن يحافظ على نسقه التصاعدي، عبر إضافة ثلاث نقاط جديدة تعزز موقعه بين فرق المقدمة وتؤكد أن البداية الجيدة لم تكن مجرد انطلاقة عابرة.



وفي المقابل، يدرك فيكتور سانشيز، مدرب كلباء، أن فريقه أمام اختبار صعب، لكنه يرى في المواجهة فرصة لإظهار التطور الذي طرأ على الأداء، رغم غياب النتائج المطلوبة حتى الآن.



وقال سانشيز: عجمان فريق قوي ومنظم والمباراة ستكون صعبة، وفي الوقت نفسه، كلباء يتطور رغم عدم تحقيق النتائج المطلوبة، ونعمل على بناء شخصية قوية للفريق واستغلال المرحلة الصعبة للتعلم، ونحتاج إلى تحسين اللمسة الأخيرة والفاعلية الهجومية، ودفاعياً نقدم مستويات جيدة، ونسعى لتقليل الأخطاء، وهدفنا مواصلة التطور وتقديم مباراة قوية وتحقيق النقاط الثلاث.



وهكذا يدخل عجمان المواجهة بحثاً عن تعزيز رصيده والاقتراب أكثر من صراع المقدمة والاستقرار في منطقة الأمان، بينما يخوضها كلباء تحت شعار «الخطوة الأولى للفوز»، في اختبار قد يكون مهماً لمستقبل الفريق في الموسم، خصوصاً أن استمرار نزيف النقاط يزيد الضغوط ويجعل العودة إلى الانتصارات أكثر إلحاحاً.