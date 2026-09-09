الجزيرة والنصر.. قمة الطموح والتعويض

يشهد استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، في الخامسة وأربعين دقيقة مساء الخميس، مواجهة من العيار الثقيل، يحل فيها فريق النصر ضيفاً على الجزيرة، لحساب الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، ويطمح أصحاب الأرض في متابعة توهجهم المحلي، وتحصين موقعهم في قمة الترتيب، في حين يسعى الضيوف للتعويض والعودة إلى نغمة الانتصارات، وتصحيح المسار بعد كبوات الجولتين السابقتين.

تاريخياً، يتفوق الجزيرة على النصر في عدد مرات الفوز، حيث التقى الفريقان في 34 مواجهة سابقة بدوي المحترفين، ونجح الجزيرة في تحقيق الفوز في 18 مباراة، مقابل 11 فوزاً للنصر، وخيم التعادل بينهما في 5 مباريات، وسجل هجوم فخر أبوظبي 69 هدفاً في المرمى النصراوي، في حين سجل مهاجمو العميد 54 هدفاً في الشباك الجزراوية.

ويدخل فريق الجزيرة المواجهة وهو يتربع على صدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف عن أقرب ملاحقيه، ومسجلاً أفضل انطلاقة في تاريخ النادي ببطولة الدوري، بعد نجاحه في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في المباريات الأربع الأولى، ويقوده في هذه المسيرة الناجحة المدرب الروماني المخضرم أولاريو كوزمين، الذي ركز في التدريبات الختامية على معالجة السلبيات، وتصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة السابقة، لضمان أعلى درجات الجاهزية، ويعول على كتيبة مدججة بالنجوم والأوراق الرابحة، يتقدمهم مالكوم، وتاليسكا، ومينديس، ومامادو كوليبالي، وسط عزم كبير على المضي قدماً في سلسلة الانتصارات المتتالية.

وعلى الجانب الآخر، يأمل العميد في التعويض، ومصالحة جماهيره بعد تعرضه للخسارة في الجولتين الأخيرتين، ما أدى إلى تراجعه للمركز التاسع برصيد 4 نقاط، ويسعى تحت قيادة مدربه الصربي ميلوش ميلويفيتش إلى الاستفاقة السريعة، والعودة من معقل الجزيرة بنتيجة إيجابية، تقلب موازين الفريق الفنية والمعنوية، ويراهن النصر على مجموعة من العناصر المتميزة، وأصحاب الخبرة القادرين على مقارعة المتصدر، وفي مقدمهم كريس بيديا، وعصام فائز، واللاعب المهاري مهدي قايدي، ما يعد بمواجهة مثيرة.