العين والوصل.. حوار الكبار باستاد هزاع بن زايد

يستضيف العين نظيره الوصل على ملعب استاد هزاع بن زايد، في الثامنة والربع مساء الخميس، في قمة مباريات الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، وتكتسب هذه المواجهة أهمية بالغة في مسار المنافسة على الصدارة، حيث يسعى كلا القطبين إلى حصد النقاط الثلاث، وتحقيق تطلعاتهما، وسط توقعات بأجواء جماهيرية مشحونة بالإثارة والندية، تعكس القيمة الفنية الكبيرة للفريقين.

وسبق للفريقين أن التقيا في 34 مباراة بدوري المحترفين، حيث نجح العين في تحقيق الفوز في 21 مواجهة، مقابل 5 انتصارات للوصل، بينما حضر التعادل في 8 مباريات، كما تظهر النجاعة الهجومية تفوقاً واضحاً للعين، الذي سجل 72 هدفاً في شباك الوصل، مقبل 38 هدفاً سجلها الأخير في الشباك العيناوية.

ويحتل العين المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن المتصدر، محققاً العلامة الكاملة بالفوز في الجولات الأربع الماضية، ويسعى لمتابعة نتائجه القوية، وتحقيق الفوز للمباراة الـ 14 على التوالي، معززاً مسيرته التاريخية في اللاهزيمة التي امتدت طوال 37 مباراة متتالية، تطلعاً للمباراة رقم 38، ويدخل المباراة بمعنويات عالية، بعد حسمه مواجهة الجولة الماضية أمام منافسه الصعب فريق النصر، فيما يعول الجهاز الفني على كوكبة من الأوراق الرابحة، يتقدمهم بلاسيوس، وتراوري، ولازارو، وكاكو، ورافا، واختتم الفريق تحضيراته بحصة تدريبية أخيرة، وقف خلالها المدرب على الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية للاعبين، واضعاً لمساته الخططية الأخيرة.

في المقابل، يحل الوصل ضيفاً ثقيلاً، بعد انتعاشه بفوز عريض حققه على خورفكان بخمسة أهداف لهدفين في الجولة السابقة، ليحتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط، ويتطلع إلى العودة من معقل العين بنتيجة إيجابية، تخدم طموحاته في تضييق الخناق على أهل الصدارة، واستعادة بريقه الكامل في المنافسة، وأنهى الفريق استعداداته الفنية والبدنية للمباراة، مراهناً على عناصر متميزة، وخبرات قادرة على صنع الفارق في المباريات الكبيرة، يقودها النجم مهدي طارمي، إلى جانب سياكا، وخمينيز، وبالاسيوس، ما يعد بمواجهة تكتيكية رفيعة المستوى.

وأكد الصربي فلاديمير إيفيتش، مدرب العين، جاهزية فريقه لخوض هذه المواجهة، والتي وصفها بالديربي الصعب أمام منافس قوي يمتلك تشكيلة متجانسة، ومدرباً متميزاً، وطموحات موازية لطموحات فريقه، وأوضح إيفيتش أن الأيام الأخيرة جرى استغلالها بالشكل الأمثل لتطوير الأداء الجماعي، وتلافي السلبيات السابقة، مؤكداً أن حصد العلامة الكاملة حتى الآن، هو أفضل ما يمكن تحقيقه، لكن التطور الحقيقي يأتي تدريجياً مع توالي المباريات.

وأكد المدرب الصربي احترامهم الكامل لفريق الوصل، مشدداً على أن فريقه سيسعى لإظهار شخصيته القوية، ودوافعه الكبيرة أمام جماهيره الوفية، التي ينتظر حضورها بكثافة، لصناعة أجواء استثنائية، وبث الحماس في نفوس اللاعبين لتحقيق الفوز.