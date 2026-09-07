ليونيل وامبا يودع موسمه مبكراً مع النصر

تلقى النصر ضربة موجعة بإعلان غياب مهاجمه الكاميروني ليونيل وامبا حتى نهاية الموسم، بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة إثر إصابة تعرض لها في مباراة الوحدة ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين.وأعلن النادي في بيان طبي نشره على موقعه الرسمي أن وامبا، البالغ 24 عاماً، أصيب بقطع في الرباط الرضفي للركبة اليسرى خلال مواجهة الوحدة، مشيراً إلى أنه سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي حتى نهاية الموسم.

وتشكل إصابة وامبا ضربة للجهاز الفني للنصر، الذي تعاقد مع المهاجم الكاميروني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من الوحدة، قبل أن يخسر خدماته بعد جولتين فقط من انطلاق الدوري.وسبق لِوامبا خوض تجربة في دوري أدنوك للمحترفين مع بني ياس، قبل انتقاله إلى الوحدة ثم النصر.