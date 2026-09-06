ميلوش: «المشكلة في الملعب.. ذهنياً لسنا في المكان الصحيح»

قال الصربي ميلوش، مدرب النصر، إنه لا يرى أن إدارة شركة الكرة تتحمل مسؤولية تراجع الفريق، مؤكداً أن المشكلة تكمن في الجانب الذهني للاعبين داخل الملعب، وذلك عقب الخسارة أمام عجمان 1-2 مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وأوضح ميلوش أن المشكلة ليست في الإدارة أو الجماهير، بل فينا نحن، أنا واللاعبون، رافضاً الانتقادات الموجهة إلى مجلس إدارة الشركة، وقال: «لا أحد من الإدارة يستطيع الدخول إلى الملعب وتسجيل هدف أو الدفاع عنه. نحن، بصراحة، نعامل اللاعبين بلطف زائد هنا، وأنا أتحمل المسؤولية حتى لو اضطررت للعب دور الرجل السيئ».

وأضاف المدرب الصربي: «على أرض الملعب يجب أن نظهر الشخصية، وأن ندافع 90 دقيقة عندما يتطلب الأمر، ونهاجم 90 دقيقة، وخصوصاً مع الوقت بدل الضائع. نحن ذهنياً لسنا في المكان الصحيح، وأعتقد أن هذه هي المشكلة الوحيدة».