عجمان يقلب الطاولة على النصر بثنائية ويحقق فوزه الثالث

قلب عجمان تأخره أمام مضيفه النصر إلى فوز ثمين 2-1، مساء اليوم الأحد، على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليواصل انطلاقته القوية ويرفع رصيده إلى تسع نقاط، في حين تجمد رصيد النصر عند أربع نقاط.

بدا النصر في طريقه إلى حسم المباراة عندما افتتح الأسترالي أغدين هروستيتش التسجيل في الدقيقة 26، بعد هجمة قادها ديفيد بيتروفيتش من الجهة اليسرى، قبل أن يمرر الكرة إلى هروستيتش الذي أسكنها الشباك.

وفرض النصر أفضليته في الشوط الأول، مستحوذاً على الكرة بنسبة بلغت 76 في المئة خلال أول ربع ساعة، لكنه لم يستثمر تفوقه بالشكل المطلوب، في حين شكل عجمان خطورة متقطعة، أبرزها تسديدة سيكوبابا التي ارتدت من القائم.

وكاد مهدي قايدي أن يعزز تقدم النصر في أكثر من مناسبة، لكنه أهدر ثلاث فرص حقيقية أمام المرمى.

وانقلبت المعطيات في الشوط الثاني، إذ دخل عجمان بجرأة أكبر وضغط أشد، بحثاً عن التعادل، وهو ما تحقق في الدقيقة 65 بواسطة وليد آزارو بضربة رأسية مستغلاً ثغرة في دفاع النصر.

واصل «البرتقالي» ضغطه حتى حصل على ركلة جزاء ترجمها جوبسون سانتوس إلى الهدف الثاني في الدقيقة 73.

وحاول النصر العودة في الدقائق الأخيرة، إلا أن دفاع عجمان حافظ على تماسكه وأحبط محاولاته، ليخرج الضيوف بانتصار ثمين من معقل «العميد».