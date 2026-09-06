علي خصيف: القادم أهم للجزيرة





أكد علي خصيف، حارس مرمى الجزيرة، أن فريقه دخل مواجهة شباب الأهلي وهو يدرك جيداً نقاط القوة والضعف لدى منافسه، ونجح في استثمارها بالشكل الأمثل، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة، وقال: هذه المباراة عرفنا من خلالها نقاط قوة شباب الأهلي ونقاط ضعفه، واستغللنا هذه النقاط، والحمد لله رب العالمين خرجنا بالثلاث نقاط.

وأشاد خصيف بالبصمة التي تركها المدرب كوزمين في الفريق، مستفيداً من خبرته الكبيرة في كرة القدم الإماراتية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الجزيرة لم يصل بعد إلى المستوى الذي يطمح إليه.

وقال: أكيد المدرب كوزمين له بصمة كبيرة في الفريق، وخبرته كبيرة في الدوري الإماراتي، وإن شاء الله القادم يكون أفضل، لكن بصراحة الفريق حتى الآن لم يقدم المستوى المطلوب.

ورغم الفوز، طالب خصيف زملاءه بإغلاق صفحة المباراة سريعاً، وعدم الانشغال بالانتصار، والتركيز على المواجهة المقبلة التي وصفها بأنها الأهم قبل فترة التوقف، وأوضح: «نحن الآن في الجولة الرابعة، ولدينا مباراة مهمة جداً، وأتمنى من إخواني اللاعبين أن ينسوا هذه المباراة، ويركزوا على المباراة المقبلة، لأنها من أهم المباريات بالنسبة لنا قبل التوقف، ويجب أن ندخلها بهدف تحقيق الفوز».

وأعرب حارس الجزيرة عن ثقته في قدرة الفريق على مواصلة السير بخطوات ثابتة، مشيراً إلى أن روح الجماعة أصبحت أحد أبرز أسلحة الفريق، وأضاف: «الحمد لله فريقي يمشي بخطوات ثابتة، وأهم شيء بالنسبة لنا أن نستمر بهذا الأداء، وإن شاء الله تكون لنا بصمة قوية».

وتابع: «أهم شيء عندي أن فريقي يواصل العمل بهذه الطريقة، ونحن نعمل كفريق واحد، وكعائلة واحدة، واليوم شاهدتم فرحة اللاعبين الموجودين خارج الملعب والذين لم يشاركوا، وكيف كانوا يحتفلون مع زملائهم، وهذا دليل على أن الفريق يعمل بعقل واحد وقلب واحد، وإن شاء الله القادم يكون أفضل».