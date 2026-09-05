كورنادو يحتفظ بكرة الهاتريك في مرمى يونايتد (فيديو)

احتفظ البرازيلي إيغور كورنادو، لاعب الشارقة، بكرة المباراة التي قاد بها فريقه إلى فوز مثير على يونايتد 4-3، بعدما سجل ثلاثية «هاتريك» ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وقدم لاعب الوسط الهجومي أداءً استثنائياً، وساهم في تحقيق فوز ثمين للشارقة، مؤكداً قيمته الهجومية في صفوف فريقه.

وقال كورنادو بعد المباراة إنه يأمل تسجيل المزيد من الأهداف والاحتفاظ بأكبر عدد من الكرات، لكنه شدد على أن الأهم بالنسبة إليه هو مساعدة الفريق من خلال تقديم مستويات جيدة وحصد النقاط الثلاث.

وأضاف: «أنا سعيد بما حققناه اليوم، وأتطلع إلى المباراة المقبلة. عندما نؤدي بشكل جيد ونتمكن من تسجيل الأهداف، أريد، باعتباري لاعب وسط هجومياً، أن أساعد الفريق بأفضل طريقة ممكنة. أنا سعيد بما حققته اليوم».

وأوضح أن الشارقة لا يزال في مرحلة بناء فريقه، بعد تعاقده مع عدد من اللاعبين الجدد، مشيراً إلى أن الانسجام يحتاج إلى الوقت.

وقال: «الهدف هو مواصلة التطور، فما زالت هناك أمور يمكننا القيام بها بشكل أفضل. أعتقد أننا نستطيع التحكم في المباراة بصورة أكبر. نملك الكثير من الجودة، لكن الفريق لا يزال في طور البناء. تعاقدنا مع عدد كبير من اللاعبين الجيدين جداً، ويحتاج الأمر إلى وقت للتأقلم وبناء علاقة قوية بين اللاعبين، لكنني أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح».

وكانت ثلاثية كورنادو العامل الأبرز في حسم مواجهة مثيرة انتهت بفوز الشارقة 4-3 على يونايتد، ليخرج اللاعب البرازيلي من المباراة محتفظاً بالكرة كتذكار لليلة الهاتريك.