بيرلو ينتقد التحكيم بعد الخسارة أمام الشارقة: نحن فريق صغير نستحق الاحترام

أبدى أندريا بيرلو، مدرب يونايتد، استياءه من القرارات التحكيمية خلال خسارة فريقه أمام الشارقة 3-4، السبت، في مباراة مثيرة، معتبراً أن فريقه لم يحظَ بالقدر الكافي من الاحترام.

وقال بيرلو عقب المباراة: «في الشوط الأول، تلقى لاعبنا أنيس كريمي بطاقة صفراء. وفي الأسبوع الماضي، تم إلغاء هدف صحيح لنا. أما ركلة الجزاء اليوم فلم تكن واضحة بالنسبة لنا».

وأضاف المدرب الإيطالي: «نحن يونايتد فريق صغير، لسنا الشارقة لكننا نستحق الاحترام».

ورغم خيبة الأمل من النتيجة، أشاد بيرلو بأداء لاعبيه والروح القتالية التي أظهروها طوال المباراة، قائلاً: «كانت مباراة صعبة، ونشعر بخيبة أمل لأن النتيجة غير مرضية. لكنني أهنئ فريقي على الأداء الرائع والروح القتالية التي أظهروها أمام الشارقة».

وختم بيرلو: «لعبنا بفلسفتنا»، في إشارة إلى تمسك فريقه بأسلوبه الهجومي رغم صعوبة المواجهة والنتيجة التي انتهت بفارق هدف واحد.