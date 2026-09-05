إيغور كورنادو يقود الشارقة لتخطي عقبة يونايتد بعد مواجهة مثيرة

حقق الشارقة فوزاً ثميناً على ضيفه يونايتد بنتيجة 4 ـ 3، مساء اليوم السبت في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة مثيرة وحماسية من الطرفين، تميزت بالندية، وشهدت تألق إيغور كورنادو نجم الشارقة الذي أحرز 3 أهداف «هاتريك» في الدقائق 11 و33 و88، بجانب أجنير سوزا الذي أحرز هدفه في الدقيقة 35، وسجل يونايتد ثلاثيته عن طريق عادل وجدان في الدقيقة 15، وأنيس كريمي في الدقيقتين «45+4» و50، بالنتيجة رفع الشارقة رصيده إلى 9 نقاط بالمركز الخامس، ليفك ارتباطه مع يونايتد الذي تجمد رصيده عند 6 نقاط بالمركز السادس «مؤقتاً».

وتفوق الشارقة مع صافرة البداية بالاستحواذ على الكرة والضغط على مرمى ضيفه، ومنحه ذلك هدف التقدم الأول عن طريق إيغور كورنادو، بعد مجهود كبير من زميله عثمان كامارا في الدقيقة 11، وسريعاً تمكن يونايتد من العودة بعد 4 دقائق بهدف التعادل الذي حمل توقيع عادل وجدان.

وأسهم التعادل في رفع مستوى اللقاء، وسط تبادل مشترك للهجمات، حتى ترجم إيغور كورنادو جهود فريقه بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 33، واتبعه مباشرة أجنير سوزا بإحراز ثالث الأهداف، لكن يونايتد رفض الاستسلام ونجح في تقليص الفارق قبل صافرة نهاية الشوط بهدف أحرزه أنيس كريمي.

وعاد الفريقان بحماس كبير إلى أجواء الشوط الثاني، وتمكن أنيس كريمي من تجديد معانقته للشباك بإحراز الهدف الشخصي الثاني له والثالث ليونايتد عند الدقيقة 50، وسط صدمة جماهير صاحب الأرض، لتتواصل المواجهة مشتعلة بين الطرفين، وتفوق الشارقة في الجانب الهجومي حتى أضاف إيغور كورنادو الهدف الثالث الشخصي له والرابع للشارقة من ركلة جزاء في الدقيقة 88 والذي أنقذ فريقه من التعادل ومنحه نقاط الفوز الثلاث.