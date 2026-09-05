النصر وعجمان.. مواجهة «تصحيح المسار»

عدنان الغربي، أحمد عيسى

يستضيف النصر نظيره عجمان، على استاد آل مكتوم غداً الأحد، لحساب الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، في لقاء مثير يتطلع من خلاله الفريقان إلى تصحيح مسارهما بعدما تلقيا الخسارة الأولى في الجولة الماضية، إذ خسر العميد من العين 2–1، والبرتقالي من الجزيرة 3-0.

ويدخل النصر المباراة رافعا شعار «النقاط أولاً» واستثمار عاملي الأرض والجمهور، بهدف استعادة حظوظه في المنافسة على المراكز الأولى، في المقابل يطمح عجمان لتحقيق رد فعل إيجابي وتأكيد جاهزيته التامة لباقي المشوار.

التقى الفريقان 28 مرة في دوري المحترفين، حقق النصر خلالها 12 انتصاراً، مقابل 9 انتصارات للبرتقالي، وتعادلا في 7 مباريات. وسجل النصر 42 هدفاً، مقابل 31 هدفاً لعجمان.

أكد الصربي ميلوش ميلوييفيتش، مدرب النصر، جاهزية فريقه للعودة إلى سكة الانتصارات، مشدداً على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية وإظهار «رد فعل قوي» بعد الخسارة الأخيرة من العين.

وقال ميلوييفيتش في المؤتمر الصحافي قبل المباراة: «نعلم أن مواجهة عجمان ستكون صعبة، لكن تحضيراتنا كانت جيدة جداً. نريد العودة إلى طريق الانتصارات، وإظهار رد فعل قوي وتقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية تسعدنا وتسعد جماهيرنا، مع مواصلة التطور من مباراة إلى أخرى».

وأضاف المدرب الصربي أن النصر يملك «إمكانات كبيرة وطموحات قوية» هذا الموسم، مشيراً إلى ضرورة التعامل مع كل مباراة على حدة، والعمل باستمرار على تطوير أداء الفريق وتصحيح الأخطاء وتحقيق الأهداف.

وأشاد ميلوييفيتش بدعم جماهير النصر، سواء في استاد آل مكتوم أو خلال مباريات الفريق خارج أرضه، مؤكداً أن مساندة المشجعين «تمنح اللاعبين حافزاً إضافياً في كل مباراة».

من جانبه، أكد الصربي غوران، مدرب عجمان، جاهزية فريقه للقاء، ورغبة لاعبيه في تقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز بالنقاط الثلاث، مؤكداً أن المهمة صعبة لأن المنافس، حسب قوله، فريق قوي وبه عناصر تتمتع بالمهارة والخبرة، وأضاف: «النصر من الأندية المتميزة في بطولة الدوري، ويلعب بطموح الفوز دائماً لأنه من الفرق الكبيرة، مهمتنا أمامه ليست سهلة، لكن ثقتي كبيرة في اللاعبين».

وأشار مدرب عجمان إلى أهمية اللقاء، ذاكراً أنه يأتي بعد الخسارة السابقة أمام الجزيرة، ما يتطلب العمل على التعويض والعودة إلى سكة الانتصارات، وقال: «نحترم النصر ونعرف قوته، لكننا سنبذل قصارى جهدنا حتى نتمكن من تحقيق التفوق عليه والخروج بنتيجة إيجابية».