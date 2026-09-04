دينكو هوركاس يعلن عن نفسه بقوة مع الوصل من «زعبيل»

قدم دينكو هوركاس «27 عاماً»، حارس مرمى الوصل، بداية متميزة، في أول ظهور له بقميص فريقه الجديد، خلال مباراة خورفكان مساء الجمعة في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي كسبها «الإمبراطور» 5-2.

وأكد هوركاس، الذي انضم إلى كشوفات الوصل مؤخراً، قادماً من نادي لاس بالماس الإسباني، أنه إضافة قوية لصفوف فريقه، بعد أن نجح في التعامل بصورة جيدة مع بعض المحاولات التي وصل بها خورفكان إلى الخشبات الثلاث، رغم اهتزاز شباكه بهدفين في الشوط الثاني.

وكان أبرز ما قدمه الحارس الشاب، تصديه لتسديدة قوية أطلقها جونيور فليمنغيز في نهاية الشوط الأول، ليحرم خورفكان من تقليص الفارق قبل الاستراحة، في تدخل مهم حافظ به على أفضلية فريقه ومنحه ثقة كبيرة قبل صافرة نهاية الشوط في تحقيق الفوز الكبير.

وواصل هوركاس حضوره في الشوط الثاني، عندما تصدى لركلة جزاء نفذها سليم أملاح، في وقت كان الوصل متقدماً 3-1، لأن إحراز الهدف كان سيكون له تأثير إيجابي على «النسور» من الناحية المعنوية، ويدفعه إلى تقديم مستوى هجومي أفضل يضعه قريباً من التعديل، وتأثير سلبي على صاحب الأرض.

وبشكل عام، ظهر الوافد الجديد إلى «دورينا» بثقة وهدوء في أول اختبار له، ليقدم أوراق اعتماده ويؤكد من خلال ظهوره الأول أنه صاحب قدرات عالية، وسيكون له دور إيجابي في مباريات فريقه المقبلة، وفي ذات الوقت يرفع مستوى المنافسة مع حراس الوصل، بقيادة محمد الوالي الذي تحول إلى دكة البدلاء، ما يصب في مصلحة الفريق الذي تنتظره العديد من التحديات في الموسم الحالي.