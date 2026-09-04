الوصل يسترد نغمة الانتصارات بخماسية في شباك خورفكان

عاد الوصل إلى سكة الانتصارات بالفوز على ضيفه خورفكان 5-2 مساء اليوم على ملعب استاد زعبيل، ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة متوسطة الأداء، عوض خلالها «الإمبراطور» خسارته في الجولة السابقة أمام شباب الأهلي ونجح في هز شباك ضيفه بخمسة أهداف حملت توقيع سيكا سيدبي «ق 17»، خيمينز من ركلة جزاء «ق 23»، بيدرو ماليرو «ق 61»، وأكرم نقاش بالخطأ في مرماه «ق 76»، وريناتو جونيور «ق 90+2»، وأحرز ثنائية «النسور» جونيور فليمنغيز «ق 51» و«ق 88»، بالنتيجة رفع الوصل رصيده إلى 9 نقاط متقدماً للمركز الثاني «مؤقتاً» وتجمد رصيد خورفكان في 3 نقاط بالمركز العاشر قبل نهاية مباريات الجولة.

وخلال اللقاء، فرض الوصل سيطرة تامة على مجريات الشوط الأول، وضغط بقوة على مرمى خورفكان الذي تراجع إلى منطقته الدفاعية واعتمد على الهجمات المرتدة، فيما أهدر «الإمبراطور» عدداً من الفرص، وعانده الحظ في أكثر من محاولة حتى ترجم أفضليته بالهدف الأول عن طريق سيكا سيدبي، في الدقيقة 17، قبل أن يضيف خيمينز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 23، وتحرك خورفكان هجومياً في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، الذي شهد محاولته التهديفية الوحيدة.

وعاد خورفكان في الشوط الثاني بصورة أفضل، ونجح في التحرر من التراجع الدفاعي، وتمكن من تقليص الفارق بهدف فليمنغيز في الدقيقة 51، ليجدد حظوظه في العودة مع أداء أفضل، لكن الوصل تمكن من تعزيز تقدمه بهدف ثالث أحرزه بيدرو ماليرو بتسديدة صاروخية في الدقيقة 61، وبعده لاحت فرصة التقليص لخورفكان من ركلة جزاء نفذها سليم أملاح تصدى لها هوركاس ببراعة.

وبعده عاقب الوصل ضيفه بالهدف الرابع الذي أحرزه أكرم نقاش، لاعب خورفكان، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76، قبل أن ينجح صاحب الهدف الأول فليمنغيز في إضافة الهدف الثاني للنسور برأسية في الدقيقة 88، لكن الوصل أضاف الهدف الخامس بواسطة البديل ريناتو جونيور في الدقيقة الثانية من الزمن المهدر الذي انتهت عليه تفاصيل اللقاء.