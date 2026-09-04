الجزيرة يعلن التعاقد مع البرازيلي تاليسكا

أعلن نادي الجزيرة لكرة القدم رسمياً عن إتمام إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب والمهاجم البرازيلي البارز، أندرسون تاليسكا، قادما من نادي فنربخشة التركي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجرت مراسم التوقيع في مقر النادي بالعاصمة أبوظبي حيث سيرتدي النجم البرازيلي القميص (94) وهو الرقم المفضل الذي إرتبط به خلال مسيرته الكروية الناجحة

وتأتي هذه الصفقة اللافتة في إطار خطة إدارة نادي الجزيرة لتعزيز قدرات الفريق الهجومية والمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية في الموسم الرياضي الجديد. وبعد تاليسكا إضافة نوعية كبيرة لخط هجوم فخر أبوظبي لما يمتلكه من خبرة عريضة في الملاعب الخليجية والآوروبية، والقدرة العالية على حسم المباريات بفضل تسديداته القوية وحسه التهديفي العالي