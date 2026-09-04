ميلوش يطالب النصر بـ«ردّ قوي» أمام عجمان واستعادة نغمة الانتصارات

أكد الصربي ميلوش ميلوييفيتش، مدرب النصر، جاهزية فريقه لمواجهة عجمان في المرحلة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، بعد غد على استاد آل مكتوم، مشدداً على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية وإظهار «رد فعل قوي» بعد الخسارة الأخيرة من العين.

وقال ميلوييفيتش في المؤتمر الصحافي قبل المباراة: «نعلم أن مواجهة عجمان ستكون صعبة، لكن تحضيراتنا كانت جيدة جداً. نريد العودة إلى طريق الانتصارات، وإظهار رد فعل قوي وتقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية تسعدنا وتسعد جماهيرنا، مع مواصلة التطور من مباراة إلى أخرى».

وأضاف المدرب الصربي أن النصر يملك «إمكانات كبيرة وطموحات قوية» هذا الموسم، مشيراً إلى ضرورة التعامل مع كل مباراة على حدة، والعمل باستمرار على تطوير أداء الفريق وتصحيح الأخطاء وتحقيق الأهداف.

وأشاد ميلوييفيتش بدعم جماهير النصر، سواء في استاد آل مكتوم أو خلال مباريات الفريق خارج أرضه، مؤكداً أن مساندة المشجعين «تمنح اللاعبين حافزاً إضافياً في كل مباراة».

من جانبه، اعتبر كيفن أغوديلو، لاعب الفريق، أن مواجهة عجمان تمثل فرصة للنصر لإظهار رد فعل قوي والتأكيد على التطور الذي شهده العميد هذا الموسم.

وقال أغوديلو: «مباراتنا أمام عجمان فرصة لإظهار رد فعل قوي وإبراز مدى تطور الفريق. كلاعبين، نملك عزيمة وطموحاً كبيرين، ونقدم أفضل ما لدينا في كل حصة تدريبية وكل مباراة. هدفنا هو تقديم كل ما لدينا على أرض الملعب، ومواصلة التطور وتصحيح أخطائنا وتحقيق أهدافنا».