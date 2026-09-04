الشارقة ويونايتد.. مواجهة الثأر وفك الارتباط

دبي - أحمد عيسى، عدنان الغربي

يلتقي الشارقة وضيفه يونايتد عند الخامسة و45 دقيقة مساء السبت على ملعب استاد الشارقة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة فك الارتباط والفوز بالنقاط الثلاث.

ويدخل الشارقة اللقاء، بذكريات مؤلمة من الموسم الماضي والذي كان قد تعرض فيه للخسارة أمام يونايتد في دور الـ 16 من كأس رئيس الدولة بركلات الترجيح 4-5، بعد مباراة شكلت واحدة من مفاجآت البطولة حينها، الشيء الذي يمنح صاحب الأرض دافعاً إضافياً لتجاوز منافسه ورفض تكرار الخسارة أمامه.

ويمتلك الشارقة 6 نقاط في رصيده، جمعها من الفوز على الظفرة في الجولة الأولى، ثم حتا في الجولة السابقة، مقابل الخسارة أمام الجزيرة في الجولة الثانية، ويسعى الفريق إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد النقاط الثلاث والمحافظة على موقعه ضمن فرق المقدمة مع رغبة واضحة في عدم العودة مجدداً إلى مربع الخسارة ونزيف النقاط.

في المقابل، يدخل يونايتد المواجهة متساوياً مع الشارقة برصيد 6 نقاط، بعد أن حقق أفضل نتائج لفريق صاعد خلال الجولات الأولى من المنافسة، على الرغم من خسارته للمواجهة التاريخية الأولى له في البطولة أمام الوصل 1-5، لكنه نجح في تصحيح مساره سريعاً بتحقيق انتصارين متتاليين على بني ياس وكلباء، ليؤكد قدرته على المنافسة، ويأمل يونايتد بقيادة الإيطالي أندريا بيرلو في تحقيق فوزه الثالث على حساب مضيفه، والبقاء ضمن أندية المقدمة في جدول ترتيب المسابقة.

من جهته، يسعى يونايتد إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية بعد تحقيق انتصارين متتاليين على حساب بني ياس وكلباء، وتأكيد جاهزيته في الموسم الجديد رغم حداثته بدوري المحترفين.

وفي هذا السياق، قال مدربه الإيطالي أندريا بيرلو: إن المباراة ستكون صعبة لكن فريقه على أتم الاستعداد لها، وسيقدم أفضل ما لديه لتحقيق النتيجة المطلوبة.

وأوضح بيرلو أن فريقه اكتسب الثقة بعد تحقيق انتصارين متتاليين، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن النتائج الأخيرة لا تعني أن المهمة أصبحت سهلة، مؤكداً أن يونايتد بدأ الموسم وهو يدرك حجم التحدي، لكنه يؤمن بقدرته على منافسة جميع الفرق.

وقال: «بدأنا الموسم، وكذلك فترة الإعداد، ونحن نعرف أن الأمر سيكون صعباً وأن النقاط ستكون مهمة، لكن لدينا العقلية التي تجعلنا نؤمن بأن بإمكاننا اللعب أمام أي فريق وتحقيق نتيجة إيجابية».

وأضاف المدرب الإيطالي: «الشارقة فريق جيد جداً ومهم، ولديه لاعبون أصحاب جودة، وقد أظهر قدرته على منافسة الفرق الكبيرة. نعرف أن المباراة ستكون صعبة، لكننا سننافس بالتأكيد».

وتابع: «حققنا نتيجتين جيدتين، وهذا يمنحنا الثقة، لكن ذلك لا يكفي. نسير في الطريق الصحيح، وعلينا مواصلة العمل والدفع إلى الأمام، لأنه لا يوجد وقت للراحة أو الاسترخاء».

وأشار بيرلو إلى أن فريقه يخوض مبارياته بعقلية تنافسية، مؤكداً أن الضغط جزء أساسي من فلسفته. وقال: «نحن نتعامل مع مبارياتنا كأننا فريق موجود بالفعل في دوري المحترفين ولسنا فريقاً جديداً. عندما تلعب يجب أن تكون دائماً تحت الضغط، وأنا لا أحب اللعب من دونه. أحب المنافسة والضغط، لأن هناك دائماً طموحاً ورغبة في تحقيق شيء ما».

وأضاف: «حتى في التدريبات، عندما نخوض مباراة صغيرة، تكون هناك منافسة حقيقية. من الصعب أن تلعب أو تنافس من دون هذه العقلية».