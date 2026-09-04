بني ياس وحتا.. البحث عن الانتصار الأول

أبوظبي – محمد صادق، حتا - محمد فضل

يستضيف بني ياس على ملعبه باستاد الشامخة في أبوظبي، عند الساعة 17:45 مساء الأحد، فريق حتا، ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة يبحث خلالها كل فريق عن الانتصار الأول له في الموسم.

ويسعى كل فريق إلى تسجيل أول نقاط له في الدوري، بعدما تعرضا للخسارة في الجولات الثلاث الأولى، إذ يحتل بني ياس المركز الـ 12، وحتا المركز الـ 13 من دون رصيد من النقاط، وهو ما يجعل المواجهة فرصة للخروج من دائرة النتائج السلبية وتعويض الخسائر الماضية.

وتميل الكفة تاريخياً لمصلحة بني ياس، إذ شهدت المواجهات السابقة 6 انتصارات لـ «السماوي» مقابل فوز وحيد لـ «الإعصار» منذ ما يقرب من 10 سنوات.

ويدخل بني ياس اللقاء وسط رغبة واضحة في استعادة التوازن، بعدما خسر أمام العين ويونايتد والوحدة، إذ يأمل الفريق بقيادة مدربه الروماني دانييل إيسايلا، في استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، خصوصاً أن المدرب شدد على ضرورة زيادة الفاعلية الهجومية وتقليل الأخطاء، ولا سيما في اللحظات الحاسمة.

وقال إيسايلا: إن بني ياس تنتظره مباراة مهمة أمام حتا، وعلينا أن ندخل المواجهة بأعلى درجات التركيز والاستعداد، مشيراً إلى أن الفريق بصفر من النقاط، ومطالبون بأن نكون أكثر فاعلية وتفادي الأخطاء السابقة من أجل تحقيق الفوز والخروج من الضغوط الواقعة على الفريق.

وأضاف أن حتا رغم نتائجه السلبية، كان قادراً على حصد النقاط، مؤكداً أن المنافس وضعه مثل بني ياس ونتائجه لا تعكس المستوى الذي أظهره في الجولات الماضية، والفرص التي خلقها للتسجيل، خصوصاً وأنه خسر بأهداف في الوقت بدل الضائع.

في المقابل، يبحث حتا عن رد فعل قوي يعيد الثقة إلى لاعبيه، بعدما خسر من الجزيرة وعجمان والشارقة، ويواجه تحدياً إضافياً يتمثل في تحقيق الانسجام بين مجموعة من اللاعبين الجدد.

وأكد الصربي ألكسندر إيليتش، مدرب حتا أن المباراة تمثل فرصة حقيقية لتغيير واقع الفريق، مشدداً على أن الفوز سيكون له تأثير إيجابي كبير في المرحلة المقبلة.

وقال: إن الفريقين يدخلان المباراة بالدافع نفسه وهو حصد النقاط الثلاث، موضحاً أن بداية الفريق لم تكن بالشكل المطلوب وأن عدداً من اللاعبين الجدد يحتاجون إلى مزيد من الوقت للانسجام، مشدداً على ضرورة تصحيح الأخطاء الدفاعية، بعدما استقبل الفريق أهدافاً سهلة.

وشدد المدرب الصربي ألكسندر إليتش المدير الفني لحتا على أهمية مباراة ملعب الشامخة ضد بني ياس في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، لافتاً إلى أن نتائج الفريقين في الجولتين الماضيتين لم تكن بالمستوى المطلوب، ولذلك سيبذل كل فريق ما بوسعه من أجل تحقيق النقاط الثلاث.

وأشار إلى أن الجهاز الفني لحتا يولي اللقاء أهمية خاصة، ونعمل على العودة من أبوظبي بالعلامة الكاملة إلى جانب تغيير صورة الفريق التي أظهرها في الجولات السابقة، واستطرد قائلاً: حتى الآن لم نبدأ الموسم بالشكل الجيد، كما أن العديد من اللاعبين ما زالوا جدداً على الفريق، ويحتاجون إلى بعض الوقت للانسجام، وتابع: أعتقد أنكم ستلاحظون تحسناً واضحاً في مستوى الفريق خلال الفترة المقبلة.

ونوه إلى أن حتا يستقبل أهدافاً بسهولة، وهذه من المشكلات التي نعمل على حلها وسنركز على تحسين الجوانب الدفاعية وتطويرها، ونسعى إلى الوصول إلى مستوى أفضل من التنظيم والاستقرار الدفاعي.

بدوره قال اللاعب عتيق وليد: طوينا صفحة الهزائم، ونعمل على التعويض في المباريات المقبلة، بدءاً من مواجهة السبت ضد بني ياس إلى جانب لقاء الظفرة في الجولة الخامسة، ملمحاً إلى أن مثل هذه المواجهات يمثل الفوز فيها 6 نقاط والفوز فيها يمثل مفتاحاً مهماً لاستمرارنا في دوري المحترفين ومواصلة مشوارنا حتى نهاية الموسم.

وألمح اللاعب إلى أن الجهاز الفني عمل على معالجة الأخطاء خصوصاً في الخط الخلفي، ونسعى إلى تلافيها في المباريات المقبلة، ونوه إلى أن ثقتهم كبيرة في أنفسهم بتقديم العرض الجيد الذي يرضي تطلعات جمهور الإعصار والمعنويات عالية، ونسعى إلى الظهور بشكل جيد في المباراة.