بيرلو يتحدى الشارقة: نملك العقلية لمنافسة الجميع

أكد الإيطالي أندريا بيرلو، مدرب يونايتد، أن فريقه يدرك صعوبة المواجهة أمام الشارقة، مشيراً إلى أن منافسه يملك «نوعية جيدة» من اللاعبين، وذلك قبل لقاء الفريقين في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين السبت.

وأوضح بيرلو أن فريقه اكتسب الثقة بعد تحقيق انتصارين متتاليين، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن النتائج الأخيرة لا تعني أن المهمة أصبحت سهلة، مؤكداً على أن يونايتد بدأ الموسم وهو يدرك حجم التحدي، لكنه يؤمن بقدرته على منافسة جميع الفرق.

وقال: «بدأنا الموسم، وكذلك فترة الإعداد، ونحن نعرف أن الأمر سيكون صعباً وأن النقاط ستكون مهمة، لكن لدينا العقلية التي تجعلنا نؤمن بأن بإمكاننا اللعب أمام أي فريق وتحقيق نتيجة إيجابية».

وأضاف المدرب الإيطالي: «الشارقة فريق جيد جداً ومهم، ولديه لاعبون أصحاب جودة، وقد أظهر قدرته على منافسة الفرق الكبيرة. نعرف أن المباراة ستكون صعبة، لكننا سننافس بالتأكيد».

وتابع: «حققنا نتيجتين جيدتين، وهذا يمنحنا الثقة، لكن ذلك لا يكفي. نسير في الطريق الصحيح، وعلينا مواصلة العمل والدفع إلى الأمام، لأنه لا يوجد وقت للراحة أو الاسترخاء».

وأوضح بيرلو أن يونايتد يتعامل مع الموسم الحالي بصورة مختلفة عن مشاركته السابقة في مسابقة كأس رئيس الدولة، التي كان تخطى فيها الشارقة في الدور الـ16، مشيراً إلى أن المنافسة في الدوري تتطلب حسابات مختلفة.

وقال: «الموسم الماضي انتهى، والآن نحن في دوري المحترفين، ومن المهم أن نحصد النقاط. كأس رئيس الدولة كانت مباراة واحدة، وكل شيء يمكن أن يحدث فيها، بينما الدوري يمتد على مدار موسم كامل، ولذلك فإن الاستراتيجية مختلفة».

وأشار بيرلو إلى أن فريقه يخوض مبارياته بعقلية تنافسية، مؤكداً أن الضغط جزء أساسي من فلسفته. وقال: «نحن نتعامل مع مبارياتنا كأننا فريق موجود بالفعل في دوري المحترفين ولسنا فريقاً جديداً. عندما تلعب يجب أن تكون دائماً تحت الضغط، وأنا لا أحب اللعب من دونه. أحب المنافسة والضغط، لأن هناك دائماً طموحاً ورغبة في تحقيق شيء ما».

وأضاف: «حتى في التدريبات، عندما نخوض مباراة صغيرة، تكون هناك منافسة حقيقية. من الصعب أن تلعب أو تنافس من دون هذه العقلية».