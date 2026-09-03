الوصل يبحث عن العودة وخورفكان يتطلع للفوز الثاني

يستقبل الوصل ضيفه خورفكان عند الثامنة والربع، مساء غدٍ الجمعة، على ملعب استاد زعبيل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة قوية يسعى خلالها كل فريق إلى حصد النقاط الثلاث بدوافع مختلفة.

ويبحث الوصل عن تصحيح المسار والعودة إلى معانقة الانتصارات، عقب خسارته في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي 0-1، والتي أبعدته عن صدارة جدول الترتيب التي تربع عليها خلال الجولتين الأولى والثانية، ليتراجع إلى المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

وأكمل «الإمبراطور» إعداده للمواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، الذي يدرك أهمية الفوز في المرحلة الحالية، من أجل المحافظة على موقع فريقه المتقدم في جدول الترتيب مع طموح استرداد الصدارة من جديد ومواصلة المنافسة على لقب بطولة الدوري.

في المقابل يدخل خورفكان اللقاء بمعنويات عالية عقب فوزه الأول في الجولة الماضية على ضيفه الظفرة 2-0، والذي جاء بعد خسارتين أمام العملاقين شباب الأهلي والعين، ليضع أول 3 نقاط في رصيده منحته التقدم إلى المركز العاشر بجدول ترتيب المنافسة.

ويتطلع «النسور» إلى مواصلة نتائجه الإيجابية رغم صعوبة المهمة أمام منافس مدجج بالنجوم، ويعمل الفريق على تقديم أفضل ما لديه للحفاظ على معنوياته العالية ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية.

من جانبه، أكد روي فيتوريا، مدرب الوصل، أهمية اللقاء وجاهزية فريقه، مشيراً إلى أن المواجهة ستكون صعبة أمام منافس يسعى بدوره إلى تحقيق نتيجة إيجابية، لكنه أكد في الوقت نفسه عزم فريقه على تقديم مباراة جيدة ونيل النقاط، دون التفكير في الخسارة السابقة.

من جانبه، قال كريسمير ريزيتش، مدرب خورفكان، إن المباراة تأتي بعد لحظات مميزة عاشها فريقه، في إشارة إلى الفوز السابق على الظفرة، مؤكداً جاهزية جميع لاعبيه للمواجهة، مع اعترافه بصعوبة المهمة أمام فريق قوي مثل الوصل، ذاكراً أن الفوز يتطلب جهداً كبيراً من لاعبيه، مشدداً على أن الفريق سيبذل قصارى جهده للخروج بنتيجة إيجابية.

بنشوة الفوز الأول في الدوري على الظفرة يدخل خورفكان لمباراة ملعب الوصل في زعبيل بمعنويات عالية ويتطلع رجال المدرب الكرواتي كريسمير ريزيتش اللقاء وعينهم على حصد النقاط الثلاثة بعد أن رفع الفريق رصيده إلى 3 نقاط في المركز التاسع، وسيعتمد كريسمير على ذات الأسماء التي حققت الفوز على فارس الظفرة بقيادة الحارس المتالق أحمد الحوسني نجم الجولة الماضية.

وشهدت التدريبات التي سبقت مباراة الجمعة عودة اللاعب المغربي طارق تيسودالي الذي غاب عن الفريق خلال المواجهات الثلاثة الماضية وسيكون أمر مشاركته بيد الجهاز الفني الذي ربما دفع به خلال شوط اللعب الثاني.

بدوره أكد الكرواتي، كريسمير ريزيتش، المدير الفني لفريق خورفكان، أن مواجهة الوصل تمثل مباراة مهمة بالنسبة لفريقه، مشيراً إلى أنها تأتي في توقيت مميز عقب الفوز الأخير على الظفرة، ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل خوض اللقاء.

وقال كريسيمر: «بالتأكيد هي مباراة مهمة بالنسبة لنا، وتأتي في لحظات مميزة بعد فوزنا الأخير. نعلم أن الوصل فريق جيد جداً، ونسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية»، مطالباً لاعبيه بضرورة التركيز أثناء المباراة وإغلاق مفاتيح اللعب في صفوف الوصل وعدم ترك أي مساحات للمنافس.

من جانبه، شدد اللاعب كيكي سواريز على صعوبة المواجهة، خصوصاً أنها تقام خارج ملعب الفريق، مؤكداً جاهزية اللاعبين لتقديم كل ما لديهم من أجل حصد النقاط الثلاث.

وقال سواريز: «المباراة مهمة وصعبة خارج ملعبنا، وسنبذل كل ما لدينا لتحقيق النقاط الثلاث، ونتمنى حضور جماهيرنا التي عودتنا دائماً على المؤازرة والدعم».

مباريات سابقة

14

فوز الوصل

6

فوز خورفكان

5

تعادل

3