6 أندية تسابق الزمن لحسم ملف الأجانب قبل إغلاق «الميركاتو الصيفي»

تسابق ستة أندية الزمن من أجل استكمال قوائم محترفيها الأجانب، سعياً إلى الوصول إلى العدد المحدد بخمسة لاعبين أجانب لكل نادٍ في دوري أدنوك للمحترفين للموسم الجاري 2026-2027، وذلك قبل إغلاق باب القيد والانتقالات الصيفية يوم 28 سبتمبر الجاري، بعدما كان باب الانتقالات قد فتح رسمياً في 13 يوليو الماضي.

وشهدت قوائم أندية دوري أدنوك للمحترفين حتى الآن وجود 63 محترفاً أجنبياً، يدعمون صفوف فرقهم الأولى في مختلف مسابقات الموسم الجاري، وفي الوقت الذي نجحت فيه 8 أندية في استكمال قوائم محترفيها الأجانب الخمسة، لا تزال هناك 5 أندية تبحث عن محترفها الأجنبي الأخير.

ويبدو أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للأندية التي لم تغلق بعد ملف أجانبها في الوقت الذي اقترب فيه «الميركاتو الصيفي» من مراحله الحاسمة، مع اقتراب الموعد النهائي للقيد، وحرص الأجهزة الفنية والإدارية على الوصول إلى التشكيلة الأكثر توازناً قبل انطلاق المنافسات بشكل كامل.

صفقات إكمال القائمة

يأتي بني ياس في مقدمة الأندية التي تحتاج إلى تدعيم صفوفها بأكثر من صفقة، حيث يسعى إلى إكمال قائمة لاعبيه الأجانب بصفقتين قبل نهاية «الميركاتو الصيفي»، بعدما ضمت قائمته حتى الآن ثلاثة لاعبين أجانب فقط، هم: السيراليوني الحسن كورما، والنيجيري سيفيور قودوين، والفرنسي يوسف نيكتيه، وبذلك يحتاج بني ياس إلى التعاقد مع لاعبين أجنبيين جديدين حتى يصل إلى العدد المستهدف والمحدد بخمسة محترفين أجانب.

وبجانب بني ياس، تترقب خمسة أندية أخرى حسم صفقة المحترف الأجنبي الخامس، بعدما ضمت قوائمها أربعة لاعبين أجانب حتى الآن، لتبقى صفقة واحدة فقط تفصلها عن اكتمال العدد المسموح به.

ويأتي شباب الأهلي ضمن هذه الأندية، حيث تضم قائمته حالياً الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش، والبرتغالي جورجي فيليب، والإيرانيين سعيد عزت الله وسردار أزمون، فيما لا تزال إدارة النادي تبحث عن المحترف الخامس لإغلاق قائمته الأجنبية.

أما الوحدة، فيضم في صفوفه الفرنسي موسى ديارا، والإيراني محمد غرباني، والسوري عمر خربين، والبلجيكي كريستيان بنتيكي، ويحتاج أيضاً إلى محترف أجنبي خامس حتى تكتمل قائمته.

ولا يختلف الوضع في الجزيرة، الذي يملك في قائمته الأجنبية الألباني كرستيان اسلاني، والبرازيلي ماكلوم اوليفيرا، والفرنسي سايمون بانزا، والأنغولي فيليسيو مينديز، ويبحث بدوره عن الصفقة الخامسة.

كما يملك يونايتد أربعة محترفين أجانب، هم السنغالي مصطفى نام، والفرنسي ويلي سيميزو، والكاميروني شافي بابيكا، والسويدي هاريس سيفيروفيتش، فيما لا تزال هناك خانة خامسة شاغرة في قائمته.

ويكمل عجمان قائمة الأندية التي تبحث عن محترف خامس، إذ يتواجد في قائمته البرازيليان جوبسون سانتوس ولورينسي ناسيمنتو، والبلجيكي جوكو زايكوف، والمغربي وليد أزارو، ليبقى لاعب أجنبي واحد فقط على قائمة احتياجاته.

أندية أغلقت الملف

في المقابل، نجحت بقية الأندية في استكمال قوائم محترفيها الأجانب، بعدما حسمت تعاقداتها ووصلت إلى العدد المحدد بخمسة لاعبين لكل فريق، وضمت القائمة الشارقة ولديه البرتغالي اديلسون البيرتو، والسويسري تشارلز مونجليندا، والإيطالي إيغور كوناردو، والبرازيلي جوليمار سيلفا، والتوغولي لابا كودجو.

أما خورفكان، فأكمل قائمته الأجنبية بالتعاقد مع الجامايكي جونيور فليمنغز، والبوليفي لويس فيرننادو، والبلجيكي سليم إملاح، والبرتغالي ايلتون فيليبي، والهولندي طارق تيسودالي، وضمت قائمة الظفرة خمسة محترفين أجانب، هم البرازيلي سمير كايتانو، والسنغالي دومينيك مندي، والألباني رجي لوشكجا، والغيني سوري كابا، والمغربي محمد الخلوي.

وأغلق العين قائمته الأجنبية بخمسة لاعبين، هم المصري رامي ربيعة، والأرجنتيني اليخاندرو روميرو، والنمساوي فالنتين لازارو، والمغربي سفيان رحيمي، واليوناني جورجيوس جياكوماكيس، وتجمع قائمة «الزعيم» بين مدارس كروية مختلفة، بوجود عناصر من مصر والأرجنتين والنمسا والمغرب واليونان، في تركيبة تعكس تنوع خيارات الفريق للموسم الجديد.

وأنهى النصر أيضاً ملف محترفيه الأجانب، حيث تضم قائمته النرويجي ماريوس هويبراتن، والأسترالي اجدين هروستيتش، والروماني ماريوس ميهاي، والإيراني مهدي قائدي، والفرنسي كريس بيديا، وأصبح بذلك غير مطالب بالدخول في سباق اللحظات الأخيرة لاستكمال العدد المحدد من المحترفين الأجانب.

ويملك حتا عقود خمسة محترفين أجانب، هم البرازيلي برونو ليوناردو، واللبناني محمد باقر الحسيني، والكولومبي خوان بيردومو، والتونسيان فراس بالعربي وسيف الدين الجزيري، وتتميز قائمة حتا بتنوعها، ليغلق النادي بدوره ملف المحترفين الأجانب قبل الموعد النهائي للقيد.

وأكمل قائمته الأجنبية أيضاً، كل من كلباء وتضم الفرنسي إبراهيم سيسيه، والألماني كوراي غونتر، والإيراني أحمد نور الله، والسويدي سامان قدوس، والغاني بنجامين تيتيه، والوصل خمسة محترفين أجانب، هم البرازيليان أدريلسون سيلفا وماتيوس سالدانها، والمغربي سفيان بوفتيني، والإسباني ريناتو تابيا، والإيراني مهدي طارمي.

ومع اقتراب 28 سبتمبر، الموعد المحدد لإغلاق باب القيد والانتقالات الصيفية، تدخل الأندية التي لم تستكمل قوائمها الأجنبية المرحلة الأخيرة من سباق التعاقدات، وسط ترقب للصفقات التي يمكن أن تغير شكل المنافسة في دوري أدنوك للمحترفين خلال موسم 2026-2027.

وبينما حسمت ثمانية أندية ملفها بالكامل، لا تزال خمسة أندية تبحث عن المحترف الأجنبي الخامس، في حين يحتاج بني ياس إلى صفقتين لإكمال قائمته، لتبقى سوق الانتقالات مفتوحة على مزيد من التحركات قبل إسدال الستار على «الميركاتو الصيفي».