الانضباط تغرّم الوصل وشباب الأهلي بعد قمة زعبيل

فرضت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم على كل من ناديي الوصل وشباب الأهلي، على خلفية المخالفات التي شهدتها قمة الفريقين ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي أقيمت على استاد زعبيل.

وأوضحت اللجنة أن غرامة نادي الوصل جاءت بسبب قيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل على طاقم التحكيم، ما أدى إلى إصابة الحكم الرابع.

بينما قررت اللجنة تغريم شباب الأهلي، بعد قيام جماهيره بإشعال عبوات دخانية، والتلفظ تجاه جماهير الفريق المنافس، إلى جانب رفع لافتات غير مصرح بها خلال المباراة.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز شباب الأهلي بهدف دون مقابل، ليواصل «الفرسان» انطلاقتهم المثالية في الدوري، وسط حضور جماهيري كبير بلغ 7081 مشجعاً، في قمة مباريات الجولة الثالثة من المسابقة.