الشارقة يعبر محطة حتا بثلاثية ويصل للنقطة السادسة في «دورينا»

حقق نادي الشارقة فوزاً عريضاً وسهلاً على مضيفه حتا بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، لحساب الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، ورفع الملك الشرقاوي رصيده إلى 6 نقاط ارتقى بها إلى المركز الخامس، في المقابل، تواصلت معاناة الإعصار الحتاوي الذي تلقى خسارته الثالثة على التوالي، ليبقى في المركز قبل الأخير بلا رصيد من النقاط.

وسجل أهداف الشارقة كل من جوليمار سيلفا هدفين في الدقيقتين «21 و27»، ولابا كودجو ختم الثلاثية في الدقيقة «60» موقعاً على هدفه الأول بقميص الشارقة، بعد أن غاب عن الشباك في الجولتين السابقتين.،

بادر الشارقة بالهجوم منذ الوهلة الأولى ضاغطاً على مضيفه حتا، حيث هدد المرمى مبكراً بعرضية خطيرة، تلتها رأسية قوية من المهاجم التوغولي لابا، مرت فوق العارضة، ومع تراجع أصحاب الأرض للاعتماد على المرتدات، واصل الضيوف زحفهم الهجومي بتسديدة قريبة للقائم من جوليمار سيلفا، والذي عاد ليفتتح التسجيل مستفيداً من تمريرة لوان مارتينس، وعاد اللاعب نفسه ليعزز تقدم فريقه بالهدف الشخصي الثاني له ولفريقه بعد متابعة متقنة لتمريرة كامارا، التي تخطت الجميع، ليتعرض بعدها مباشرة للإصابة إثر اصطدامه بالقائم ويغادر الملعب، ورغم محاولات لابا كودجو، المتكررة لزيادة الغلة عبر تسديدة ورأسية جاورتا المرمى، استمرت النتيجة على حالها لينتهي الشوط الأول بتقدم الشارقة بهدفين نظيفين.

ولم يختلف الوضع كثيراً في الشوط الثاني عما كان عليه في الأول، إذ واصل الشارقة فرض سيطرته على مجريات اللعب، وسدد عثمان كمارا كرة قوية أبعدها الحارس البدواوي إلى ركنية، ارتقى لها المدافع ديني بورغيس، وحوّلها برأسية قوية ارتطمت بالعارضة، وظهرت أولى محاولات حتا عبر تسديدة ضعيفة من حمدان البشر من مسافة قريبة استقرت بين يدي الحارس عادل الحوسني.

ونجح المهاجم التوغولي لابا كودجو في افتتاح حسابه التهديفي بقميص الشارقة، موقعاً على الهدف الثالث بعدما استثمر بنجاح تمريرة متقنة من زميله عثمان كمارا، وكاد الشارقة يضاعف النتيجة لولا أن ناب القائم الأيمن عن حارس حتا في التصدي لتسديدة أجنير سوزا القوية، وأنقذ الحوسني مرماه من هدف محقق بعدما تصدى لتسديدة بديل حتا، طحنون الزعابي، من مسافة قريبة، لينتهي اللقاء بفوز عريض للشارقة بثلاثية نظيفة.