العين يحول تأخره أمام النصر إلى فوز ليواصل سلسلة اللاهزيمة

تابع العين نتائجه الإيجابية في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما حول تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز 2 ـ 1 على ضيفه النصر في القمة المثيرة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الثالثة من المسابقة، وبهذا الانتصار رفع الزعيم رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأول والثاني، مؤكداً عزمه الدفاع بقوة عن اللقب، بينما تجمد رصيد النصر عند 4 نقاط في المركز السابع، وسجل هدفي الفريق البنفسجي كل من رامي ربيعة (ق 57)، وجياكوماكيس (ق62)، وكان النصر تقدم أولاً عن طريق كريس بيديا (ق43). ولم يقتصر مكسب العين على النقاط الثلاث فحسب، بل نجح الفريق في تحصين سجل «اللاهزيمة» ليصل إلى 36 مباراة متتالية دون خسارة.

بدأت المباراة باندفاع هجومي مكثف من جانب العين، الذي فرض أفضليته واستحواذه باحثاً عن هدف مبكر وسط ارتباك واضح في دفاع النصر، بينما غابت خطورة العميد إلا من ركنية أبعدها خالد عيسى، قبل رأس كريس بيديا، تلاها مطالبة نصراوية بركلة جزاء إثر سقوط بيديا لم يحتسبها الحكم، ومع استمرار الضغط العيناوي وتراجع النصر للمرتدات، حصل العين على ركلة جزاء بعد عرقلة أرديلا لرافاييل فيلا، غير أن الحارس شامبيه ارتمى ببراعة نحو الجهة اليمنى بتوجيه ذكي من مدرب الحراس ليحرم سفيان رحيمي من التسجيل؛ وبينما شارف الشوط على الانتهاء، استغل كريس بيديا خطأً كبيراً من المدافع رامي ربيعة الذي أعاد كرة قصيرة لحارسه، ليخطفها المهاجم ويسكنها الشباك مانحاً النصر تقدماً ثميناً بهدف نظيف قبل الاستراحة.

دخل النصر الشوط الثاني بمعنويات مرتفعة وأداء أفضل، يقابله إصرار عيناوي على التعادل رغم العقم الهجومي للمهاجم جياكوماكيس، حتى أثمرت جهود العين عن هدف التعادل برأسية رائعة للمدافع رامي ربيعة الذي ارتقى لعرضية كاكو من ركلة ركنية، مصححاً خطأ الشوط الأول، ولم يتأخر أصحاب الأرض في قلب الطاولة، حيث سدد الظهير رافاييل فيلا كرة قوية غيّر مسارها المهاجم اليوناني جياكوماكيس لتغالط الحارس شامبيه وتلج الشباك معلنةً عن الهدف الثاني للعين، تواصلت بعدها أفضلية العين واستحواذه لتعزيز التقدم، لكن النتيجة بقيت على ما هي عليه حتى انتهاء المباراة بفوز العين بهدفين مقابل هدف.