الجزيرة يخطف وصافة المحترفين بثلاثية في مرمى عجمان

قفز نادي الجزيرة إلى وصافة جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 9 نقاط، متخلفاً بفارق الأهداف عن الصدارة، بعد فوزه 3 ــ 0 على ضيفه عجمان مساء اليوم السبت على ملعب استاد محمد بن زايد، لحساب الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، في حين تجمد رصيد نادي عجمان عند النقطة السادسة ليتراجع مؤقتاً إلى المركز السادس.

سجل أهداف الجزيرة كل من ايغور (ق 45)، وجيفرسون يوري بالخطأ في مرماه (ق 68)، وبونو دي أوليفيرا (ق 89).

وبدأت الإثارة مبكراً عبر محاولات هجومية متبادلة، إلا أن الصلابة الدفاعية والتنظيم العالي للجزيرة رجحا كفته مع زحف الدقائق؛ ليثمر الضغط الهجومي عن هدف التقدم الثمين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بأقدام اللاعب المتألق إيغور سيروتي الذي وضع الكرة بإتقان في الشباك مستفيداً من تمريرة ويليان روشا، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

ومع انطلاق الشوط الثاني، اندفع لاعبو «البرتقالي» نحو الأمام بغية تعديل الكفة وإعادة تنظيم الصفوف، بيد أن الرياح جرت بما لا تشتهي سفن الضيوف، فنتيجة للضغط المتواصل والهجمات المرتدة السريعة للجزيرة، وقع المدافع يوري في المحظور محرزاً هدفاً بالخطأ في مرماه، ليعزز من تقدم أصحاب الأرض ويصعب المهمة على فريقه.

ولم يكتفِ فخر أبوظبي بالثنائية، بل واصل سيطرته الميدانية مستغلاً الاندفاع الهجومي لعجمان، وقبل نهاية الوقت الأصلي بأربع دقائق، نجح بونو دي أوليفيرا في تدوين اسمه ضمن لوحة الأهداف محرزاً الهدف الثالث برأسية متقنة تُرجمت من جملة تكتيكية رائعة، ليقضي على آمال عجمان وينتهي اللقاء بفوز عريض ومستحق للجزيرة أكد به عزمه المنافسة بقوة على درع الدوري هذا الموسم.