الجزيرة يعزز صفوفه بالألباني أسلاني

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي على حسابه الرسمي عن إتمام تعاقده رسمياً مع نجم وسط الميدان الألباني الدولي، كريستيان أسلاني، قادماً من صفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد في صفقة قوية تدعم طموحات فخر أبوظبي في المنافسات المحلية والقارية.

وأكدت تقارير إعلامية أن الناديين توصلا إلى اتفاق يقضي بانتقال اللاعب على سبيل الإعارة، مع وجود بند خيار شراء إلزامي يتحول إلى واقع في حال تحقيق الفريق للقب هذا الموسم.

وسيرتدي النجم الألباني (24 عامًا) القميص بالرقم 23 رسمياً مع الفريق، ليبدأ مشواره الجديد في دوري أدنوك للمحترفين فور انتهاء الإجراءات المعتادة.

ويسعى الجزيرة من خلال هذه الصفقة المتميزة إلى استغلال خبرات أسلاني الكبيرة التي اكتسبها في الملاعب الإيطالية والبطولات الأوروبية لتقديم الإضافة المرجوة لخط وسط الفريق.