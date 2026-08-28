شباب الأهلي يحسم القمة أمام الوصل ويتصدر دوري المحترفين

دبي - أحمد عيسى

حقق شباب الأهلي فوزاً ثميناً على حساب مضيفه الوصل بهدف أحرزه نجمه جويلهيرم بالا في الدقيقة 54 من عمر لقاء الفريقين الجمعة على استاد زعبيل، في قمة الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، التي تميزت بالإثارة والحماس، نجح خلالها «الفرسان» في انتزاع فوزه الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الوصل عند 6 نقاط متراجعاً إلى المركز الثاني «مؤقتاً».

بدأت المباراة بأداء مفتوح من الفريقين، عكس رغبتهما في تحقيق الفوز، ونال شباب الأهلي الأفضلية وتفوق في الاستحواذ خلال الدقائق الأولى، وهدد مرمى الوصل بتسديدة من روي سيزار، تألق محمد الوالي في التصدي لها.

وبعد 10 دقائق من صافرة البداية، نجح الوصل في تنظيم صفوفه وبادل ضيفه الهجمات، محاولاً إحراز هدف التقدم عبر عدة تسديدات، ومع تقدم دقائق اللعب فرض الوصل تفوقاً كبيراً، وأجبر شباب الأهلي على التراجع إلى مناطقه الدفاعية وسط هجوم مكثف على مرماه، وعاند الحظ «الإمبراطور» في عدد من الفرص، أبرزها رأسية ريناتو جونيور التي مرت بجوار القائم، قبل أن يحرم القائم سياكا من إحراز هدف التقدم بالتصدي لتسديدته.

وتواصل الأداء بإيقاع سريع في الشوط الثاني، مع تبادل الهجمات بحثاً عن هدف التقدم، وسط تألق دفاعي من الجانبين، وبعد عدة محاولات، تمكن بالا من وضع شباب الأهلي في المقدمة بإحرازه هدف التفوق بتسديدة ذكية على يسار محمد الوالي في الدقيقة 54.

واشتعلت المواجهة أكثر عقب الهدف، وارتفع المستوى الحماسي، مع لمحات فنية جميلة من لاعبي الفريقين، وكان الوصل الأكثر نشاطاً على المستوى الهجومي بحثاً عن العودة وإدراك التعادل، ومضت الدقائق وسط هجمات متبادلة، لكنها لم تشكل خطورة كبيرة في ظل التنظيم الدفاعي والتركيز من لاعبي الفريقين.

وخلال الدقائق الأخيرة فرض الوصل سيطرته وضغط على مرمى ضيفه عن طريق عمق وطرفي الملعب وبذل جهداً كبيراً لتعديل النتيجة دون أن ينجح في مهمته حتى نهاية اللقاء بفوز شباب الأهلي الذي منحه 3 نقاط غالية.