الجزيرة وعجمان.. فك الارتباط

طلحة عبدالله ، أحمد عيسى

يستضيف ملعب استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي المواجهة المثيرة التي تجمع بين الجزيرة وضيفه عجمان عند الساعة السادسة إلا خمس دقائق من مساء السبت، لحساب الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة مرتقبة لفض الشراكة والتمسك بقمة الترتيب.

ويدخل الفريقان اللقاء بكبرياء القمة والعلامة الكاملة بـ6 نقاط بعد تحقيق انطلاقة مثالية في أول جولتين من عمر المسابقة، حيث نجح صاحب الأرض والجمهور، فخر أبوظبي، في تحقيق انتصارين متتاليين وخرج بشباك نظيفة على حساب كل من حتا والشارقة بنتيجة 2 ـ 0 مبرهناً على صلابة دفاعية وتنظيم تكتيكي عالٍ.

وفي المقابل، يحل البركان ضيفاً ثقيلاً فوق العادة متسلحاً بقوة هجومية ضاربة قادته لحصد نقاطه الست عبر مواجهات مثيرة ومتقلبة، تفوق في أولاها على الوحدة بنتيجة 3 ـ 2، قبل أن يتجاوز عقبة يونايتد بنتيجة 4 ـ 3، مؤكداً جاهزيته الكاملة للمنافسة وتهديد مرمى أصحاب الأرض.

تاريخياً، تحمل هذه المواجهة الرقم 29 في سجلات مواجهات الفريقين بعصر الاحتراف وتمنح الأرقام أفضلية واضحة للجزيرة الذي حقق الفوز في 15 مباراة، مقابل 5 انتصارات لصالح عجمان، في حين فرض التعادل نفسه على 8 مواجهات سابقة، وهو ما يضع الضيوف أمام تحدٍ إضافي لكسر العقدة التاريخية وتأكيد تفوقهم الحالي.

وعلى صعيد التحضيرات الفنية، يدخل الفريقان المواجهة بجاهزية كاملة وصفوف مكتملة تمنح الأجهزة الفنية مرونة تكتيكية عالية وخيارات هجومية ودفاعية متعددة، ويعول الجزيرة على التوازن الكبير والالتزام الدفاعي الصارم الذي ميز الفريق أخيراً تحت قيادة المدرب كوزمين، وحافظ على نظافة شباكه، مراهناً على خط وسطه القوي بقيادة مامادو كلوبالي، وعبدالله رمضان لضبط الإيقاع والربط مع الخط الأمامي، حيث يتواجد الثنائي فيلسيو مينديس، وفينسيوس ميلو، إلى جانب الوافد الجديد مالكوم، وفي المقابل، تتركز خطط «البركان» حول استغلال الاندفاع الهجومي القوي والسرعة في التحول من الدفاع إلى الهجوم، حيث يبرز المهاجم المغربي المخضرم وليد أزارو، وسعد الهداني، كأهم الأوراق الرابحة وأخطر الأسلحة الهجومية، إضافة لوسط متميز يبرز منه إسماعيل مؤمن، ولورينسي.

من جانبه، قال الصربي غوران، مدرب عجمان، أنه يدرك صعوبة المواجهة أمام الجزيرة، في ظل قوة المنافس وما قدمه خلال الجولتين الأولى والثانية من مستويات جيدة، مشيراً إلى أن شباك «فخر أبوظبي» لم تستقبل أي هدف حتى الآن ما يؤكد تميزه الفردي والجماعي.

وأضاف: رغم قوة الجزيرة الذي يضم عناصر مميزة ويقوده مدرب يتمتع بخبرة كبيرة، لكنني أؤمن بفريقي وبقدرته على تقديم مباراة جيدة، لدينا دوافع كبيرة لمواصلة النتائج الإيجابية، ويمكننا أن ننجح في هذه المهمة، أنا متفائل ولدي ثقة كبيرة في جميع عناصر الفريق.

وقال مدرب عجمان إنه لا يوجد ما يمنع فريقه من الخروج بنتيجة إيجابية حال لعب بإصرار وقاتل طوال شوطي المباراة وأضاف: علينا أن نقدم أفضل ما لدينا وأن نحافظ على تركيزنا من البداية وحتى النهاية مع عدم ارتكاب الأخطاء.