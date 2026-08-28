العين والنصر.. أهداف مشتركة

طلحة عبدالله ، علي الظاهري

يستضيف استاد هزاع بن زايد في الثامنة والنصف من مساء السبت قمة كروية كلاسيكية تجمع بين العين وضيفه النصر لحساب الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، وتكتسب هذه المواجهة أهمية بالغة للفريقين، إذ يطمح الزعيم صاحب المركز الثالث برصيد 6 نقاط (بفارق الأهداف عن صاحبي المركزين الأول والثاني)، في متابعة انتصاراته في حملة دفاعه عن اللقب بعد فوزه في الجولتين الأولى والثانية على بني ياس 4 ـ 2 وخورفكان 2 ـ 0، كما يأمل في المحافظة على سلسلة اللاهزيمة بعد أن وصل إلى 35 مباراة بلا خسارة، بينما يطمح العميد صاحب المركز السادس برصيد 4 نقاط بتعادل وفوز في تأكيد صحوته الأخيرة وتأكيد عزمه القوي في المنافسة على الدرع هذا الموسم وإيقاف قطار أصحاب الأرض، خصوصاً وأنه لم يخسر أمام العين في آخر ثلاث سنوات.

وتحمل لغة الأرقام تفوقاً واضحاً للفريق البنفسجي، حيث التقى الفريقان في 34 مواجهة سابقة بعصر الاحتراف، فاز العين في 21 مباراة، مقابل 8 انتصارات للنصر، وحضر التعادل في 5 مناسبات، وسجل العين 60 هدفاً مقابل 23 هدفاً أحرزها النصر في مرماه كما لم يتذوق العين طعم الخسارة على ملعبه في آخر 20 مباراة بالدوري، فضلاً عن أن الزعيم يمتلك سجلاً خالياً من الهزائم تماماً في تاريخ مبارياته بدوري المحترفين خلال شهر أغسطس.

ويدخل العين مباراة السبت بمعنويات مرتفعة وسلسلة لافتة بلغت 12 انتصاراً متتالياً في بطولة الدوري ممتدة من الموسم الماضي، وقد ركز المدير الفني فلاديمير إيفيتش خلال التدريبات الأخيرة على تصحيح الأخطاء، ومعالجة السلبيات التى ظهرت على أداء الفريق في المباراتين السابقتين بإخضاع اللاعبين إلى تمارين واختبارات متنوعة شملت النواحي البدنية والفنية و معالِجاً بعض التفاصيل التكتيكية الخاصة بأسلوب الضغط العالي لضمان السيطرة على مجريات اللعب ومنع منافسه من بناء الهجمات المرتدة.

وفي المقابل يمر النصر بفترة إيجابية وحالة ذهنية ممتازة بعد فوز ثمين في الجولة الماضية على الوحدة بهدف دون رد، وتمحورت تحضيرات العميد تحت قيادة المدرب الصربي ميلوش، المدير الفني للفريق حول تعزيز التنظيم الدفاعي الصارم، وفرض رقابة لصيقة على مفاتيح لعب العين، مع الاعتماد على التحولات الهجومية السريعة لاستغلال المساحات التي قد تظهر في الخط الخلفي للمنافس.

وتزخر تشكيلة الفريقين بأوراق رابحة ومفاتيح فوز قادرة على صناعة الفارق في أي لحظة، إذ يعول إيفيتش في العين على الجماعية القاتلة والحلول الفردية في الخط الأمامي، حيث يتوهج النجم المغربي سفيان رحيمي وشقيقه الواعد الحسين رحيمي في الاختراقات والتحركات الذكية، بجانب الإسناد الهجومي وصناعة اللعب المتقنة عبر النجم كاكو والقدرة على حسم الفرص من أنصاف الفرص، فضلاً عن ديناميكية خط الوسط بقيادة بلاسيوس وتراوري أمام النصر، فإن رهانه الأكبر يكمن في التنوع الجماعي واللامركزية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن آخر 10 أهداف للنصر في شباك العين سجلها 10 لاعبين مختلفين، إلى جانب القوة البدنية في خط الوسط بقيادة ماريوس مارين والتحركات الهجومية للثنائي كريس بيديا وكيفين ارديلا.

وأكد المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للعين، أن فريقه بدأ التحضير الفوري للمواجهة عقب الفراغ من مباراة خورفكان الماضية، مشيراً إلى أن العمل طوال الأسبوع تركز على تحسين التفاصيل التكتيكية ورفع الجاهزية البدنية للاعبين في هذه المرحلة المبكرة من الموسم.

وأعرب إيفيتش عن احترامه الكبير للمنافس وقال: نواجه فريقاً قوياً ومنظماً لم نتمكن من الفوز عليه منذ ثلاث سنوات، ويقوده مدرب متميز يملك طموحات كبيرة هذا الموسم، لكننا نعرف هدفنا جيداً وسنعمل بجد لحصد النقاط الثلاث.

وعن الخيارات الهجومية، أشار المدرب الصربي إلى امتلاك الفريق حلولاً قوية ومتنوعة بوجود الشقيقين رحيمي، وبابا، جاكوماكيس، وجونتاس، مؤكداً أن تلاحم المباريات هذا الموسم سيتيح الفرصة لمشاركة الجميع، مشيداً بشكل خاص باللاعب جونتاس وقدرته على اللعب في مراكز متعددة كإضافة قوية للمجموعة.

ويدخل النصر مواجهة العين بطموح العودة من دار الزين بنتيجة إيجابية ومواصلة حصد النقاط بعد جمعه 4 نقاط في أول جولتين، منتشياً بالفوز الأخير على الوحدة في الجولة الماضية.

وأكد الصربي ميلوش ميلوييفيتش، مدرب النصر، صعوبة المواجهة أمام العين، مشيراً إلى جاهزية فريقه لخوض اللقاء بكامل التركيز والرغبة في تقديم أداء يعكس تطور الفريق. وقال: «مباراة قوية أمام بطل النسخة الماضية، ونحن جاهزون لها بكامل التركيز والرغبة في تقديم أداء يثبت تطور الفريق، ونعد جماهير النصر ببذل 100 % من الجهد من أجل النادي والجمهور والشعار».

من جانبه، أكد الأسترالي آيدن هروستيتش، لاعب النصر، أن الفريق يتعامل مع كل مباراة باعتبارها اختباراً مهماً وتحدياً جديداً، مشدداً على أن الهدف يبقى تحقيق الفوز وتقديم أفضل مستوى ممكن. وقال: «نستعد لكل مواجهة بقوة وحماس من أجل الفوز، وهدفنا تقديم أقصى ما لدينا من أجل شعار النادي، سواء على أرضنا أو خارجها».