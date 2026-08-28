«السنتيمتر» يثير الجدل.. مدرب العين يطالب بـ«التسلل الآلي» في دوري المحترفين

أثار المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للعين، خلال حديثه عن مباراة فريقه أمام ضيفه النصر يوم السبت نقاشاً تكنولوجياً وتحكيمياً، بعدما وجه تساؤلاً مباشراً ومثيراً لجميع القائمين على كرة القدم الإماراتية، مطالباً بضرورة إدخال تقنية (التسلل شبه الآلي) المعتمدة في الملاعب الأوروبية والعالمية، بدلاً من الاعتماد الحالي على تحريك الخطوط اليدوية في غرفة (الفار).

وتساءل إيفيتش: لماذا لا نستخدم تقنية التسلل الآلي في دوري المحترفين الإماراتي حتى الآن؟ ولماذا نصر على الاعتماد على العنصر البشري في تحريك الخطوط عبر الشاشات؟ مشيراً إلى أن الملاعب الأوروبية تجاوزت هذه المرحلة باتخاذ الأجهزة والبرمجيات للقرار الفوري والحاسم بشأن حالات التسلل دون تدخل بشري.

وشدد مدرب العين على أن التقنية الحالية المطبقة في الدوري تفتقد للدقة المطلوبة في اللقطات المعقدة، موضحاً: عندما نعتمد على حكم الفيديو المساعد لرسم الخطوط، فإن القرارات المصيرية تعتمد على تقدير الشخص في تحريك الخطوط، في حين أن الفارق قد يكون سنتيمتراً واحداً يغير مجرى مباراة كاملة.

وأوضح إيفيتش أن الإمارات تملك الإمكانات كافة التي تؤهلها لتطبيق هذه التكنولوجيا العادلة، لافتاً إلى أنه كان بالإمكان تفعيلها مع انطلاقة الموسم الحالي؛ لأنها ستطبق معايير موحدة.