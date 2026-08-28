خورفكان والظفرة.. تصحيح الأوضاع مبكراً





محمدفضل ، محمد صادق

يبحث خورفكان وضيفه الظفرة عن فوزهما الأول خلال النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عندما يلتقي الفريقان عند الساعة 17.55 من مساء السبت على أرضية ملعب الراحل صقر بن محمد القاسمي في خورفكان ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري المحترفين.

ويحتل نسور الخور المركز الرابع عشر (الأخير) بلا رصيد من النقاط بعد تعرض الفريق الذي كان يشرف عليه المدرب الوطني عبد المجيد النمر لهزيمتين جاءت الأولى ضد شباب الأهلي والثانية قبل أسبوع أمام العين، وهي الهزيمة التي عجلت برحيل المدرب النمر، والذي بات الضحية الأولى في دوري المحترفين ليتم التعاقد مع المدرب الكرواتي كريسيمر ريزدتش الذي يخوض أمام الظفرة مباراته الأولى في مسيرته في دورينا، وفي المقابل فإن فريق الظفرة ليس بأحسن حالاً من ضيفه خورفكان بعد خسارته أمام الشارقة وشباب الأهلي على التوالي ليصبح فارس الظفرة دون رصيد من النقاط بعد مرور جولتين على انطلاقة المسابقة، وربما تزيد وضعية الفريقين المتراجعة من حرارة مباراة السبت والتي يدخلها كل طرف بشعار حصد العلامة الكاملة، وذلك لوضع أول 3 نقاط في بنك الدوري.

وكان خورفكان تحرك في اليومين الماضيين خلال سوق الانتقالات الصيفية واستعار النجم عبدالله تراوري من الجزيرة حتى نهاية الموسم إلى جانب ضم المغربي إلياس كريمي.

وقال الكرواتي كريسيمر ريزدتش خلال المؤتمر الصحفي الأول للمدير الفني الجديد لخورفكان: الفريق يخوض مباراة مهمة أمام الظفرة على أرضية ملعبنا، وعلى اللاعبين استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام المرمى، وذلك لتحسين وضعية الفريق في جدول الترتيب، منوهاً الى أن الوقت غير كافٍ للتحضير للمباراة، لكننا عملنا خلال الأسبوع بشكل إيجابي وجيد ولمست جدية كبيرة من قبل لاعبي خورفكان وعزمهم على تحقيق الفوز الأول في الدوري، وننتظر دعم الجمهور وذلك لحصد العلامة الكاملة وتقديم العرض الذي يلبي تطلعاتهم.

وأكد الكرواتي آلين هورفات المدير الفني لفريق الكرة بنادي الظفرة ثقته في قدرة لاعبيه على تحقيق نتيجة جيدة أمام خورفكان، مشيراً إلى أن اللاعبين لديهم الدافع والإصرار للظهور بشكل قوي في المباراة والخروج بنتيجة إيجابية.

ويحل الظفرة ضيفاً على خورفكان، على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن الجولة الثالثة من دوري المحترفين لموسم 2026-2027.

وقال هورفات إنه يتوقع تحقيق نتيجة إيجابية في ظل الدوافع الكبيرة التي يمتلكها اللاعبون، مشدداً على أهمية اللقاء وأن جميع عناصر الفريق ظهروا بحالة جيدة في التدريبات خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف أنه يقدم التهنئة للاعبيه على الروح المعنوية العالية التي تحلوا بها منذ بداية الدوري رغم عدم الفوز، إلى جانب روح التعاون الواضحة بين الجميع، مشيراً إلى أن هذه الروح يمكن أن تنعكس إيجابياً على أداء ونتائج الفريق في المرحلة المقبلة.

من جانبه، أكد محمد الحمادي مهاجم الفريق أن اللاعبين يطمحون لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة خورفكان، مشيراً إلى أن اللاعبين تعاهدوا على الظهور بأفضل صورة خلال المباراة، وأن الفريق قادر على العودة بالنقاط الثلاث في ظل المجهود المبذول خلال التحضيرات.