الجزيرة يعير أكونور إلى غوزتيبي التركي

أعلن نادي الجزيرة لكرة القدم عن انتقال لاعب الفريق الأول والمنتخب الوطني، الظهير الأيسر ريتشارد أكونور، إلى صفوف نادي غوزتيبي التركي وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد يمتد حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.

و أعربت إدارة النادي عن تمنياتها بالتوفيق للاعب الشاب البالغ من العمر 22 عاماً في تجربته الاحترافية الأولى في الملاعب الأوروبية، والتي تهدف إلى إكسابه المزيد من الخبرات الفنية والاحتكاك القوي في واحد من أبرز الدوريات الأوروبية، تمهيداً لعودته مستقبلاً لخدمة الفريق والمنتخب الوطني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار العلاقات التعاقدية المتبادلة وتدوير اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حيث شهدت الآونة الأخيرة مفاوضات متقدمة بين الناديين لتسهيل انتقال اللاعب وفتح آفاق جديدة للاعبين المواطنين للاحتراف الخارجي.