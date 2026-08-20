النصر والوحدة.. مطاردة الفوز الأول





تتجه الأنظار إلى القمة الأولى هذا الموسم بين النصر وضيفه الوحدة في الساعة 8:35 مساء الجمعة على استاد آل مكتوم في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، واستهل «العميد» مشواره بنقطة التعادل مع كلباء 2-2 ويبحث عن أول انتصار على أرضه، في حين يسعى «العنابي» إلى التعويض ومصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام عجمان في الجولة الافتتاحية.

وأكد الصربي ميلوش ميلوييفيتش، مدرب النصر، أهمية المواجهة أمام فريق قوي، مشيراً إلى رغبة «العميد» في تعويض تعادل الجولة الأولى، والبناء على الروح التي أظهرها الفريق بعدما نجح في العودة من التأخر بهدفين أمام كلباء.

وقال ميلوش: «نتطلع إلى الظهور بالروح نفسها، والرغبة في الفوز وعدم الاستسلام في المباراة المقبلة».

من جانبه، أكد زايد الزعابي، لاعب النصر، عزم اللاعبين على التعويض والظهور بصورة قوية أمام الوحدة، خصوصاً أن المباراة تقام على ملعب الفريق وبين جماهيره.

وقال الزعابي: «اللاعبون عازمون على التعويض والظهور بصورة قوية أمام الوحدة، وعلينا بذل المزيد من الجهد لتحقيق النتيجة التي نطمح إليها».