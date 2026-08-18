مشاركة 215 لاعباً في افتتاح «دورينا».. 31 وافداً و5 أهداف بتوقيع الجدد

شهدت الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين مشاركة 215 لاعباً مع الفرق الـ 14 التي تخوض منافسات النسخة الجديدة، بينهم 31 لاعباً ظهروا للمرة الأولى في ملاعب «دورينا»، بعد الصفقات التي أبرمتها مختلف الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، دعماً لصفوفها في الموسم الحالي والتي تجاوزت 100 صفقة.

وشارك في الجولة عناصر دافعت عن القمصان التي ترتديها للمرة الأولى لكنها خاضت تجارب سابقة في دوري المحترفين مع فرق أخرى قبل أن تغادر الكشوفات وتنضم إلى وجهتها الجديدة، في تغيير معتاد بمختلف الدوريات، خاصة من جانب فرق القاع التي تستقطب لاعبين لم تتوفر لهم فرص المشاركة مع أندية القمة.

ووصل عدد المشاركين في المباراة الواحدة مع كل فريق إلى 15 لاعباً، ما يعني أن الأجهزة الفنية أجرت 61 تغييراً خلال مباريات الجولة، بمعدل يتراوح بين 4 و5 تبديلات في المباراة الواحدة، وتعكس كثافة التبديلات طبيعة الجولة الافتتاحية التي أقيمت في أجواء حارة، وبحث الأجهزة الفنية عن التشكيلة الأساسية التي ستعتمد عليها قريباً بعد توزيع الفرص، إلى جانب كونها أول اختبار تنافسي رسمي للاعبين في الموسم الجديد، الأمر الذي فرض على المدربين الاستعانة بالبدلاء للحفاظ على قوة الأداء حتى صافرة النهاية.

وشهدت الجولة تسجيل 33 هدفاً، كان نصيب اللاعبين القدامى منها 28 هدفاً، مقابل 5 أهداف حملت توقيع لاعبين جدد، وضعوا من خلالها بصمتهم الأولى في المسابقة، وتواجد ثنائي الشارقة، جوليمار وأغنير، ضمن قائمة الهدافين، بتسجيل كل منهما هدفاً في شباك الظفرة، فيما هز كريس بيديا لاعب النصر شباك كلباء.

وسجل الوافد الجديد دومينك ميندي لاعب الظفرة في مرمى الشارقة، وجاء الهدف الخامس عن طريق الخطأ والذي أحرزه نيجيرو مدافع يونايتد في مرماه، ليكون أول أهدافه في «دورينا» بطريقة غير مباشرة وأول الأهداف العكسية في الموسم الجديد.