5 أهداف و10 آلاف درهم.. جائزة الوصل لمشجعه في مباراة يونايتد





فاز أحد مشجعي الوصل بجائزة مالية قدرها 10 آلاف درهم عقب حضوره مباراة "الإمبراطور" أمام يونايتد، السبت، في الجولة الأولى من دوري المحترفين، ضمن مبادرة مشتركة بين نادي الوصل وأحد رعاة النادي.

وجرى اختيار الفائز عبر سحب إلكتروني أُجري على التذاكر المخصصة للمسابقة، قبل تسليم الجائزة إلى المشجع عقب نهاية المباراة مباشرة لتتضاعف فرحته بعد الفوز الكبير الذي حققه "الإمبراطور" على ضيفه 5-1.

وأكد نادي الوصل استمرار تقديم الجائزة المالية في جميع مباريات الفريق التي تقام ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين على استاد زعبيل، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز الحضور الجماهيري وتحفيز المشجعين على دعم الفريق من المدرجات.

وخصص النادي أيضاً سيارة تُمنح لأحد المشجعين الذين يحضرون أول ثلاث مباريات بالدوري للفريق على ملعبه ليدخل الجمهور الذي حضر مباراة السبت ضمن المنافسة على الفوز بالجائزة، شرط مواصلة الحضور في المباراتين المقبلتين على استاد زعبيل.

وأعلن النادي بالتعاون مع الرعاة عن العديد من الجوائز في مشوار الموسم الحالي، منها جائزة كبرى عبارة عن سيارة فاخرة أو جائزة مالية كبيرة للمشجع الذي ينجح في حضور 10 مباريات للفريق على ملعبه خلال منافسات الدوري.

إضافة إلى تنظيم سلسلة من الفعاليات والبرامج الترفيهية التي يعتزم النادي تنظيمها في محيط الملعب خلال عدد من المباريات، مع تقديم جوائز وحوافز متنوعة، في خطوة تستهدف تعزيز الارتباط بين النادي وجماهيره وزيادة الحضور، والتأكيد على القيمة الكبيرة وأهمية وجود جماهير "الإمبراطور" في المباريات.