الجزيرة يحقق فوزا ثميناً على حتا

استهل نادي الجزيرة مشواره في حقبة المدرب الروماني أولاريو كوزمين بفوزٍ ثمين خارج الديار، بتغلبه على مضيفه العنيد حتا بنتيجة 2 ــ 0 مساء اليوم الأحد على ملعب استاد حمدان راشد، لحساب الجولة الافتتاحية من دوري أدنوك للمحترفين ليحصد أول ثلاث نقاط في رصيده، وسجل هدفي فخر أبوظبي كل من سايمون بانزا (ق 45+2)، وعلي المعمرى (ق 90+3)

اتسمت بداية اللقاء بانفتاح هجومي متبادل، وسط تحفظ دفاعي نسبي من لاعبي حتا الذين توخوا الحذر من خطورة الهجوم الجزراوي، ولا سيما عبر تحركات الماهر مينديز في الجانب الأيمن. وشهدت الدقيقة العاشرة أولى فرص الجزيرة الخطيرة بتسديدة قوية من المدافع روشا علت العارضة بقليل، قبل أن يهدد فينيسيوس ميلو المرمى برأسية متقنة إثر عرضية من ويليان روشا، إلا أن الحارس مرزوق البدواوي تألق في إبعادها.

فرض الجزيرة سيطرته على مجريات اللعب، ونوع محاولاته الهجومية عبر الاختراق من العمق، والاعتماد على العرضيات والتسديدات البعيدة. في المقابل، واصل حتا تراجعه الدفاعي مع بعض المبادرات الفردية المتفرقة عن طريق فراس بالعربي في الرواق الأيمن، والذي أهدر فرصة ذهبية داخل منطقة الجزاء في مواجهة المرمى، حيث سدد برعونة فوق العارضة. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول ارتقى المهاجم الكونغولي سايمون بانزا فوق الجميع ليحول عرضية متقنة برأسه داخل الشباك، مانحاً الجزيرة هدف التقدم قبل الاستراحة.

لم تختلف بداية الشوط الثاني عما كانت عليه في الشوط الأول إذ تابع الجزيرة أفضليته ومبادراته الهجومية غير أن حتا كان أفضل حالاً من الناحية الهجومية بعد أن تحرر قليلاً من الأسلوب الدفاعي؛ وسدد فينسيوس ميلو كرة قوية وخادعة طار لها الحارس المتألق مرزوق البدواوي وأبعدها إلى ركنية. وبالمقابل، تصدى حارس الجزيرة لمحاولة خطيرة للاعب حتا سيف الدين الجزيري، والذي أضاف حيوية واضحة لهجوم «الإعصار» بتحركاته المثالية على الجهة اليمنى، وهدد مرمى الجزيرة في أكثر من مناسبة، قبل أن يضيف البديل علي المعمري هدفاً ثانياً لفخر أبوظبي لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة بهدفين نظيفين.