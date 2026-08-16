حارب عبد الله يقدم أجمل تمريرة أخلاقية وإنسانية في الدوري





قدم حارب عبد الله، لاعب الشارقة، واحدة من أجمل اللمحات الأخلاقية والإنسانية في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، برهن من خلالها على أخلاقه العالية وروح التعاون داخل الفريق، عندما اختار أن يضع مصلحة زميله الوافد الجديد البرازيلي أجنير سوزا فوق مصلحته الشخصية، بإهدائه تمريرة حاسمة أسهمت في تسجيل هدفه الأول بقميص الشارقة والثالث في شباك الظفرة، والذي انتهت عليه المباراة.

وكان حارب، الذي شارك بديلاً، يملك فرصة مثالية لتسجيل الهدف بنفسه، لكنه فضل تمرير الكرة إلى زميله البرازيلي، في لقطة جسدت روح الفريق الواحد وقيمة التضحية من أجل الزميل وعكست حرصه على دعم الوافد الجديد ومنحه دفعة معنوية في بداية مشواره مع الفريق، خاصة أن الهدف الأول يحمل أهمية وقيمة كبيرة للاعب تجربة جديدة.

ولم يتعامل لاعب الشارقة مع الهجمة بمنطق البحث عن المجد الفردي، لكنه فضل تقديم هدية جميلة لزميله الجديد، ليؤكد حسن أخلاقه وروحه الرياضية وحرصه على مصلحة الفريق، إلى جانب ثقته الكبيرة بقدراته وإيمانه بأن النجاح في كرة القدم لا يرتبط بالأهداف الفردية فقط وأنما بالتعاون داخل المستطيل الأخضر.

وإن كان أجنير سوزا قد وقع على هدفه الأول بقميص الشارقة، فإن حارب عبد الله وقع على واحد من أجمل المواقف التي ستظل عالقة في أذهان الجماهير، بعد أن قدم درساً في التعاون وأكد أن متعة كرة القدم لا تقتصر على هز الشباك، ولكنها تمتد إلى صناعة الفرح بين الزملاء داخل الفريق الواحد.