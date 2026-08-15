الوصل يقسو على يونايتد بخماسية وينذر أندية المحترفين





حقق الوصل فوزاً مستحقاً وكاسحاً على ضيفه يونايتد 5-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على استاد زعبيل، لحساب الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين بعد مباراة متوسطة الأداء، وضع عبرها "الإمبراطور" 3 نقاط برصيده في مستهل مشوار المنافسة على حساب يونايتد الذي لعب أول مباراة له في بطولة المحترفين، وتعرض خلالها لخسارة كبيرة بخماسية حملت توقيع ريناتو جونيور "ق 3"، نيجيرو مدافع يونايتد بالخطأ في مرماه "ق 63"، سيرجيو بيريرا هدفان "ق 87"، و"90+6"، علي صالح "ق 89"، فيما أحرز ليونايتد عادل وجدان "ق 17"، وبالفوز الكبير الذي حققه "الإمبراطور" أكد رغبته القوية في المنافسة على لقب البطولة وأنذر أندية المنافسة.

بدأت المباراة بأفضلية كبيرة للوصل الذي نجح سريعاً في هز شباك يونايتد عن طريق ريناتو جونيور وساهم الهدف في رفع معنويات صاحب الأرض الذي واصل هجومه بحثاً عن الهدف الثاني، لكن يونايتد نجح في ترتيب صفوفه وتمكن من الرد بهدف التعادل الذي حمل توقيع عادل وجدان، محرزاً أول هدف لفريقه في بطولة الدوري، وبعد التعادل تقاسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب وسط هجمات متبادلة وفرص مهدرة لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي.

وعاد الوصل في الشوط الثاني، ليفرض كلمته مجدداً بعد أن استشعر خطورة موقفه أمام ضيفه الصاعد حديثاً للدوري، ومع تقدم الدقائق أجرى مدربه روي فيتوريا عدة تغييرات ساهمت في تحسين الأداء وإضافة الهدف الثاني الذي أحرزه نيجيرو مدافع يونايتد بالخطأ في مرماه.

ومع تقدم دقائق اللعب اشتعلت المواجهة أكثر بين الفريقين وحاول يونايتد العودة إلى أجواء اللقاء بعدة هجمات لكنه انهار في الدقائق الأخيرة التي استقبلت فيها شباكه ثلاثة أهداف بواسطة البديل سيرجيو الذي أحرز ثالث الأهداف، وأضاف بعده علي صالح الهدف الرابع، ليعود سيرجيو ويضيف الهدف الخامس الذي انتهت عليه المباراة.