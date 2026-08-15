عادل وجدان يحرز هدفاً للتاريخ في شباك الوصل





كتب عادل وجدان لاعب يونايتد اسمه في سجلات التاريخ، بإحراز أول هدف لفريقه في دوري أدنوك للمحترفين، خلال المباراة الافتتاحية أمام الوصل في أول ظهور للنادي عقب صعوده إلى دوري الأضواء والشهرة في الموسم الحالي، وجاء الهدف في لحظة تاريخية يعيشها النادي الذي أصبح أول نادٍ خاص يشارك في "دورينا"، ليمنح اللاعب فريقه أول أهدافه في البطولة، ويضع بصمته في مشوار النادي بالمسابقة.

وجاء هدف وجدان في الدقيقة 17، والذي أهدى فريقه التعادل، في المواجهة التي مازالت مشتعلة بين الطرفين، والتي تقدم فيها الوصل مبكراً عن طريق ريناتو جونيور دون أن يرفض الفريق الضيف الاستسلام حتى تمكن من تعديل النتيجة بهدف للتاريخ أصبح عبره أول لاعب يهز الشباك بقميص يونايتد في دوري المحترفين، في إنجاز شخصي له وأيضاً نجاح يحسب لناديه.